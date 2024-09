Leclerc vola pure a Baku: Ferrari leader delle Fp2 davanti a Perez e Hamilton, quarto Sainz

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Charles Leclerc vola a Baku. Il pilota monegasco, dopo il successo di Monza, si conferma in grande spolvero. Leclerc nelle Fp2 del Gp di Baku ha preceduto di 6 millesimi Perez e di 66 millesimi Hamilton. Quarto posto per Sainz. Poi Piastri e Verstappen. Norris si è nascosto, ed è solo diciassettesimo.

Leclerc leader, la Red Bull sembra tornata

Un'altra sessione molto intensa di libere a Baku, dove può letteralmente accadere di tutto. Certo, però, che si capisce quali sono le scuderie messe meglio. Perché la Ferrari è andata bene in entrambe le sessioni. In mattinata Leclerc era primo quando è andato a muro, ora Charles si è confermato velocissimo, e molto a suo agio su questo circuito, che per lui non è come tutti gli altri.

Bene anche la Red Bull, che pare ritrovata in Azerbaigian. Perez si trova a meraviglia ed è stato terzo e poi secondo, a soli sei millesimi. Si è difeso anche Lewis Hamilton, ispirato in questo venerdì. Verstappen era stato il più veloce al mattino, e ha chiuso sesto nelle Fp2. La McLaren forse non si è nascosta, ma Baku comunque non pare il circuito ideale per il team inglese.

Oliver Bearman stupisce a Baku

Bravissimo Oliver Bearman. Il pilota inglese sostituisce lo squalificato Kevin Magnussen alla Haas e nel complicato tracciato di Baku ha ben figurato in entrambe le sessioni. Si è messo alle spalle Hulkenberg nelle Fp1, mentre nelle Fp2 è giunto alle spalle del tedesco, ma ha terminato al decimo posto. Dunque top ten. Alle sue spalle pure Alonso, oltre a Norris.