Verstappen fa la pole beffando le McLaren che risorgono a Silverstone: Leclerc quarto

A cura di Alessio Morra

Verstappen fa la quinta pole di fila. A Silverstone ottiene la 27ª pole della sua carriera. Dietro di lui a sorpresa le McLaren di Norris e Piastri. Quarto Leclerc, quinto Sainz.

La pioggia fa capolino su Silverstone, in modo leggero, prima del via della Q1. C'è chi decide di uscire con le slick (gomme d'asciutto) e chi con le intermedie. Hamilton sbaglia e rischia grosso, ma continua. Verstappen vola, ma il primo tempo gli viene cancellato. A rotazione tremano tutti, perché la pioggia quella vera sembra incombere sul tracciato. In realtà l'unico che rischia a Sergio Perez. A 3′ dal termine Verstappen, Alonso, Leclerc, Sainz e Hamilton sono i primi cinque. Il messicano va a caccia del tempo, ma Magnussen pianta la sua Haas in pista e viene esposta la bandiera rossa.

Quando si riparte è il caos. Un minuto di fuoco. Cambiano tutte le posizioni. Cuore e batticuore per tutti. Norris chiude al comando davanti a Leclerc, Russell e Hamilton. Verstappen fa il furbetto e non mostra sportività. Ma la copertina è di Sergio Perez che addirittura è fuori in Q1. Solo sedicesimo. Un disastro.

Alla Q2 non prende parte Bottas che ha avuto un problema sulla sua Alfa Romeo. I piloti in pista sono 14, solo quattro saranno fuori. Pista scivolosa, ma con un sole forte che può rendere velocemente asciutto tutto il tracciato. Le insidie però non mancano per tutti. Emozionantissima nel complesso la Q2 che tiene in bilico praticamente tutti.

I leader si alternano. A un certo punto al comando c'è Hamilton accompagnato da un boato meraviglioso. Verstappen piazza il colpo e mette tutti in fila. Le McLaren lo seguono, poi Albon. Odore di sorprese. Poi le Ferrari con Sainz davanti a Leclerc. Stroll e Hulkenberg esclusi con Ocon e Sargeant.

Quando parte la Q3 c'è curiosità enorme per capire tutto questo equilibrio chi porterà nelle prime due file, naturalmente oltre a Verstappen che fa un tempone e mette al sicuro la sua pole. Hamilton davanti a Piastri e Leclerc per la lotta alla seconda posizione. Ma in realtà c'è un altro giro da effettuare e tutto può cambiare, sempre dal secondo posto in giù.

E così è. Le McLaren fanno un balzo clamoroso: Norris secondo, Piastri terzo davanti alle Ferrari. Traccheggiano le Mercedes e Alonso. Domenica in avvio, quantomeno in avvio, sarà divertente.