Sainz si sdoppia ma non è doppiato nel GP Silverstone: si becca una penalità mai vista prima in F1

Carlos Sainz punito dopo il GP Silverstone della F1 2026 con una penalità rarissima: si sdoppia dietro la Safety Car ma per la FIA non poteva farlo.

Una penalità rarissima, quasi mai vista in Formula 1, ha cambiato l'ordine d'arrivo del GP Silverstone 2026 dopo la bandiera a scacchi. Carlos Sainz è stato punito dai Commissari FIA con un giro di penalità per aver superato la Safety Car quando, secondo il regolamento, non era autorizzato a farlo. Una decisione pesantissima che ha fatto scivolare il pilota della Williams dal 12° al 17° posto finale.

L'episodio è avvenuto nel finale caotico della gara vinta poi dalla Ferrari di Leclerc, durante la neutralizzazione provocata dall'incidente di Max Verstappen. Prima dell'episodio che ha creato confusione, la Direzione di Gara aveva autorizzato alcune vetture doppiate a superare la Safety Car per ricongiungersi al fondo del gruppo. Sainz lo ha fatto, ma secondo i Commissari la sua situazione era particolare: la vettura numero 55 era doppiata alla Safety Car Line 1 entrando in pit-lane, ma a causa della configurazione del tracciato e della corsia box di Silverstone si era temporaneamente "sdoppiata" al passaggio sulla linea del traguardo.

Perché Sainz è stato penalizzato con un giro

Nel documento ufficiale, i Commissari spiegano che quella di Sainz, proprio per questo, non era da considerare una vettura doppiata nel punto di riferimento previsto dall'articolo B5.13.4 c) del regolamento F1. Di conseguenza non poteva superare la Safety Car quando è apparso il messaggio "Le vetture doppiate possono ora superare".

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La FIA ha riconosciuto che la sequenza degli eventi e la configurazione particolare di Silverstone possono aver contribuito alla confusione. Ma nel documento viene anche spiegato che il rappresentante della Williams ha ammesso due errori: il team non ha riconosciuto che Sainz non era doppiato nel punto corretto e non ha notato che il numero 55 non compariva nel messaggio della Direzione di Gara con l'elenco delle vetture autorizzate a superare la Safety Car.

Da qui la sanzione più dura: un penalty lap, cioè un giro aggiunto alla classifica del pilota spagnolo. I Commissari hanno richiamato l'articolo 12.4.1.i del Codice Sportivo Internazionale FIA, ritenendo che un giro di penalità fosse una delle sanzioni disponibili e la più appropriata per il caso.

Il nuovo ordine d'arrivo del GP Silverstone 2026

La penalità non cambia la zona punti, ma modifica il centro classifica. Carlos Sainz, che aveva chiuso 12°, scende al 17° posto. Avanzano quindi Oliver Bearman, Esteban Ocon, Sergio Perez, Kimi Antonelli e Valtteri Bottas.

Charles Leclerc (Ferrari) George Russell (Mercedes) +0.427 Lewis Hamilton (Ferrari) +0.772 Lando Norris (McLaren) +1.149 Isack Hadjar (Red Bull) +1.598 Liam Lawson (Racing Bulls) +2.023 Arvid Lindblad (Racing Bulls) +2.214 Gabriel Bortoleto (Audi) +2.413 Franco Colapinto (Alpine) +3.229 Pierre Gasly (Alpine) +3.445 Oscar Piastri (McLaren) +4.014 Oliver Bearman (Haas) +5.245 Esteban Ocon (Haas) +5.512 Sergio Perez (Cadillac) +7.403 Kimi Antonelli (Mercedes) +8.005* Valtteri Bottas (Cadillac) +8.162 Carlos Sainz (Williams) +1 giro** Fernando Alonso (Aston Martin) +1 giro Lance Stroll (Aston Martin) +1 giro Max Verstappen (Red Bull) ritirato Alexander Albon (Williams) ritirato Nico Hulkenberg (Audi) ritirato

* 5 secondi di penalità per track limits

** 1 giro di penalità per essersi sdoppiato dietro la Safety Car senza averne diritto