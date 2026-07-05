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Kimi Antonelli commovente nel GP Silverstone: si rifiuta di ritirare la macchina che non sta più in pista

Kimi Antonelli chiude fuori dai punti il GP di Silverstone della Formula 1 2026 dopo un guasto sulla Mercedes, due pit-stop e una penalità per track limits. Il 19enne bolognese ha però rifiutato l’idea del ritiro: voleva provare a salvare almeno un punto per il Mondiale.
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A cura di Michele Mazzeo
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Kimi Antonelli non ha conquistato punti nel GP di Silverstone della Formula 1 2026, ma il modo in cui ha provato a difendere anche l'ultimo risultato possibile racconta forse più della vittoria nella Sprint e della pole position del sabato. Il 19enne bolognese è stato tradito dalla Mercedes mentre era ancora in piena lotta per la vittoria con Charles Leclerc: un problema nella zona della carenatura della ruota anteriore sinistra, danneggiato dopo un passaggio sui cordoli a Copse, ha reso la sua W17 quasi inguidabile.

La macchina non curvava più, il classe 2006 perdeva secondi a ogni giro e il team lo ha costretto a due soste supplementari per provare a sistemare il danno. Il primo tentativo non è bastato: rientrato in pista, Kimi ha continuato a lamentarsi via radio. "La macchina non gira", ha detto. Poi un'altra frase, ancora più chiara: "C'è qualcosa di fondamentale che non va".

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Il team radio di Antonelli: "Posso provare a prendere un punto"

È qui che la sua gara è diventata qualcosa di più di un semplice problema tecnico. Dal muretto Mercedes è arrivato l'ordine di riportare la monoposto ai box: "Riportiamo la macchina ai box". In quel momento, però, Antonelli non voleva arrendersi. Era ancora aggrappato alla zona punti, pur con una vettura danneggiata e difficilissima da tenere dentro i limiti della pista. La sua risposta è stata da pilota maturo, non da rookie sconfitto: "Posso provare a prendere un punto".

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Poi, quando la situazione era ormai quasi disperata, ha aggiunto un'altra frase che sintetizza il senso della sua domenica: "Ci provo e basta". Non era ostinazione fine a se stessa. Era lucidità da leader del Mondiale: il giovane emiliano sa che in una stagione così lunga anche un solo punto può pesare alla fine. Per questo ha scelto di restare in pista, provando a portare al traguardo una Mercedes che non gli permetteva più di guidare normalmente.

La penalità per track limits che gli costa la zona punti

La beffa finale è arrivata con la penalità per track limits. Antonelli ha superato troppe volte i limiti della pista proprio nella fase in cui la sua Mercedes non rispondeva più. Alla fine i 5 secondi di sanzione, sommati all'arrivo dietro Safety Car, gli hanno tolto ogni possibilità di salvare la zona punti: il gruppo era ricompattato e il margine necessario non c'era più. Mercedes sta ancora valutando se contestare la decisione, con Toto Wolff che ha confermato l'intenzione del team di analizzare la penalità.

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Antonelli ha chiuso 16°, ma la sua gara resta una prova di maturità. Il sabato aveva mostrato il talento: vittoria Sprint e pole. La domenica ha mostrato la testa. Anche quando tutto è crollato, ha ragionato da uomo di classifica, non da pilota ferito. È per questo che Silverstone, pur senza punti, può diventare un'altra tappa importante nella sua corsa al Mondiale.

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