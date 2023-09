Sainz si esalta e la Ferrari vola davanti a tutti: dove Carlos si è preso la pole a Monza Carlos Sainz con un giro perfetto beffa Verstappen e Leclerc e si prende la pole position a Monza, davanti ad un pubblico ferrarista in delirio.

A cura di Vito Lamorte

Carlos Sainz fa ‘esplodere' la gioia di Monza. Il pilota spagnolo della Ferrari ha conquistati la pole position del Gran Premio d'Italia, avendo la meglio su Max Verstappen della Red Bull e sul compagno di squadra Charles Leclerc. È la quarta pole in carriera, la prima da Austin l'anno scorso (315 giorni di digiuno) e la prima a Monza.

Carlos ha dimostrato di essere in palla fin dall'inizio delle prove libere e il suo stato di forma lo ha portato fino alla pole. Questo il commento a caldo dello spagnolo della Ferrari: "Onestamente è stata una qualifica davvero intensa, specie nel Q3. Tutti e tre abbiamo attaccato al massimo ed eravamo tutti al limite, all'ultimo giro sapevo di avere ancora del margine alla Ascari ed alla Parabolica Alboreto, ho spinto tantissimo nell'ultimo tentativo ed è andata bene. Roba da brividi, appena ho tagliato il traguardo ho guardato il pubblico e non ho più smesso di avere pelle d'oca".

Dove ha fatto la pole position Sainz? Il pilota spagnolo nell'ultimo giro ha piazzato un tempo super (1'20″294) con la gomme soft e si è preso il primo posto in griglia: Carlos ha staccato solo di 13 millesimi di secondo Verstappen ed è stato bravissimo a fare la differenza alla Roggia e alla curva di Lesmo, correggendo i piccoli difetti che la SF-23 aveva mostrato nella giornata di venerdì.

Un vero e proprio capolavoro da parte del numero 55 della Rossa, che è riuscito a fare la differenza nel settore ‘guidato': questo non può che renderlo ancora più orgoglioso perché è riuscito a fare meglio dei suoi avversari nella zona centrale del tracciato e si è tolto una grandissima soddisfazione.

Non poteva chiedere di più lo spagnolo al sabato di Monza, che si è fatto un bel regalo per il compleanno: "È davvero fantastico. Già da quando siamo arrivati dall'hotel alla pista abbiamo sentito il tifo, e c'è rumore e sostegno ovunque andiamo. Avvertire questo costante incoraggiamento è la sensazione più bella che si possa provare da pilota. Domani vogliamo il podio, ma darà tutto per tenermi questa prima posizione di partenza. Cerchiamo di partire bene, fare un ottimo primo stint e di battagliare con Max. Lui di solito è molto veloce in gara, ma io darò tutto".

La gioia di Carlos è tutta nelle parole dopo la fine del Q3 quando ha chiesto "Dimmi che ce l'abbiamo?! Dimmi che ce l'abbiamo?" e la risposta è "Possiamo confermare, ce l'hai fatta".

C'era qualche preoccupazione per la Ferrari, visto che sia Sainz che Leclerc erano finiti sotto i riflettori per aver potenzialmente mancato di seguire le istruzioni del Direttore di Gara riguardo al tempo massimo sul giro, ma gli steward hanno confermato che non ci sarebbero state ulteriori azioni proprio al termine della pole position.

Adesso Carlos Sainz e i tifosi della Ferrari sognano in grande.