Sainz scatenato, in pole al GP di Monza: brucia Verstappen per pochi millesimi, Leclerc in 2ª fila Carlos Sainz trascina la Ferrari in pole position al Gran Premio di Monza con il tempo di 1’20″294.

La Ferrari di Carlos Sainz impegnata nelle qualifiche a Monza: spagnolo in pole.

Carlos Sainz trascina la Ferrari in pole position al Gran Premio di Monza con il tempo di 1'20″294, lo fa tra il boato dei tifosi che esplode dalle tribune e spinge al terzo posto anche Leclerc (+13 millesimi) per una prima fila colorata di rosso ma con una sfumatura di ‘arancione' per la presenza di Verstappen secondo (+67 millesimi). Mentre in seconda, oltre al monegasco del Cavallino, c'è Russell su Mercedes (+377).

La Q3 termina sulle ali dell'entusiasmo: è risultato pieno, senza ombre né il sospetto di quella investigazione comunicata al termine delle Q1 per non aver rispettato i limiti dell'out lap: le obiezioni sottoposte ai commissari di gara hanno spazzato via 8anche) ogni timore.

È stata battaglia vera tra i primi tre raccolti in un battito di ciglia, in un susseguirsi di emozioni con l'arrivo dei piloti sotto la bandiera a scacchi. Max rimedia all'errore nel giro precedente, quando era finito col posteriore all'uscita della Roggia, e si piazza davanti a Leclerc che poco prima aveva segnato il tempo della pole.

Non è finita… sta arrivando Sainz: quando la sagoma della sua vettura compare sul rettilineo Monza è un tripudio di cori e di bandiere, l'impresa s'annusa nell'aria. Il tempo di voltare la testa verso la bandiera a scacchi ed è trionfo pieno. Appuntamento a domani, quando ci sarà un Gran Premio intero per scrivere un altro pezzo di storia. La top 10: 1. Sainz, 2. Verstappen, 3. Leclerc, 4. Russell, 5. Perez, 6. Albon, 7. Piastri, 8. Hamilton, 9. Norris, 10. Alonso.

La Ferrari di Sainz in pole position, sulla colonnina in sovra–impressione i tempi al termine delle qualifiche.

Cosa era successo nelle qualifiche, Rosse sempre protagoniste

Dopo le ottime impressioni nelle tre sessioni di libere c'era grande attesa per le prestazioni delle Ferrari, in particolare dello spagnolo che finora aveva registrato i tempi migliori. Sensazioni positive confermate anche nei turni di qualifiche con le Rosse alle costole del campione iridato olandese. Sensazioni che sono diventate fiducia coinvolgente negli ultimi giri della Q3 quando le prove di Sainz e Leclerc hanno dato lustro al Cavallino sul circuito di casa.

In Q2 era salita subito l'adrenalina per il tempo di 1'20″991 registrato da Sainz. La risposta del campione olandese bloccava il cronometro su 1'21″035 mentre Leclerc era terzo a 184 millesimi. A pochi minuti dalla conclusione della seconda sessione la Top 10 era così composta: Sainz, Verstappen, Leclerc, Albon, Perez, Russel, Alonso, Norris, Piastri, Tsunoda. L'iridato della Red Bull ha ribaltato i distacchi (minimi) sull'asfalto negli ultimi giri e chiuso al comando in 1'20″937. Leclerc chiudeva al secondo posto con un gap di appena 40 millesimi in 1'20″977 mentre Sainz si piazzava terzo in 1'20″997. Eliminati: Tsunoda, Lawson, Hulkenberg, Bottas, Sargeant.

In Q1 a girare con il tempo più veloce è stato Max Verstappen su Red Bull in 1'21″5, con le Rosse così piazzate: 1'22″321 per Sainz, Leclerc chiude in 1'22″496. Un annuncio gela i tifosi e la Scuderia: entrambi i piloti sono sotto investigazione per non aver rispettato le nuove indicazioni regolamentari sull'out lap (tempo minimo di 1'41"). Dal muretto della Ferrari filtrava ottimismo sulle motivazioni da sottoporre ai commissari di gara nel post qualifica. Eliminati Zhou, Gasly, Ocon, Magnussen e Stroll.