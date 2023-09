Nelle Libere a Monza, Sainz esalta la Ferrari e il pubblico: 1° e profumo di pole, Leclerc 4° Nelle libere di sabato mattina, Carlos Sainz mette la propria Ferrari davanti a tutti mostrando competitività in assetto gara. Bene anche Leclerc, quarto. Autentica ovazione del pubblico di Monza di fronte al risultato dello spagnolo.

A cura di Alessio Pediglieri

Ottime sensazioni in casa Ferrari dopo le Libere a Monza per il GP che si correrà domani, domenica 3 settembre. La Ferrari di Sainz ha preso il tempo più veloce proprio nei minuti finali dopo un dominio costante da parte di Verstappen e della Red Bull. Anche Leclerc bene con un quarto posto rassicurante. Il pilota spagnolo ha messo in mostra una ottima Ferrari che, quantomeno sul giro secco, sembra poter essere all'altezza e sfidare le Red Bull nelle qualifiche delle ore 16.00. Con il pubblico del Cavallino Rosso che ha accolto con una autentica ovazione la performance di Sainz.

Una Ferrari che ha rialzato la testa in vista del GP di Monza di domani, con le Libere che hanno dato buone sensazioni in pista. Meglio Sainz rispetto a Leclerc, con la Ferrari che si è mostrata molto veloce e affidabile nei rettilinei, un po' meno in curva, dove ha rischiato molto proprio Charles Leclerc che si è perso il quarto tempo con l’altra SF-23 ma ha rischiato il testacoda sulla variante Ascari.

Lo spagnolo della Ferrari ha ottenuto il miglior tempo di 1:20.912 precedendo di 0.086 l’olandese Max Verstappen (Red Bull) e di 0.541 la Mercedes di Lewis Hamilton. Quarto, come detto, Leclerc in attesa delle qualifiche che daranno ancor più le direttive sulla situazione reale. Le Ferrari comunque hanno esaltato il pubblico presente a Monza, dove in vista del GP non mancheranno le insidie. Attenzione anche Lewis Hamilton, che oggi è risalito in terza posizione con la Mercedes dopo un venerdì complicato, dando segnali di crescita.

La classifica delle Libere al GP Monza

1 Carlos SAINZ Ferrari1:20.912

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.086

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.541

4 Charles LECLERC Ferrari+0.574

5 Fernando ALONSO Aston Martin+0.799

6 George RUSSELL Mercedes+0.818

7 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.972

8 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.073

9 Alexander ALBON Williams+1.142

10 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.280

11 Lance STROLL Aston Martin+1.333

12 Liam LAWSON AlphaTauri+1.384

13 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.385

14 Oscar PIASTRI McLaren+1.390

15 Logan SARGEANT Williams+1.468

16 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.599

17 Lando NORRIS McLaren+1.603

18 Esteban OCON Alpine+1.827

19 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.830

20 Pierre GASLY Alpine+1.940