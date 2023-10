Sainz molto scosso nel team radio ad Austin, ha appena realizzato: “Oh mio Dio! È Lando” Il team radio di uno scosso Carlos Sainz col box Ferrari: lo spagnolo ha appena realizzato cosa sarebbe potuto succedere con Norris sul circuito di Austin.

A cura di Paolo Fiorenza

C'è una Ferrari in pole position nel GP degli Stati Uniti: Charles Leclerc partirà domani dalla prima posizione ad Austin, essendosi giovato della cancellazione del tempo – che era il migliore per 5 millesimi – fatto segnare da Max Verstappen. Il giro del pilota della Red Bull è stato invalidato per essere andato oltre i track limits e dunque anche Carlos Sainz ha guadagnato una posizione in griglia, salendo in quarta piazza dietro Norris e Hamilton.

Carlos Sainz impegnato in qualifica ad Austin con la sua Ferrari

Proprio Lando Norris è stato peraltro il protagonista di un episodio che ha scosso parecchio Sainz durante le prove libere del GP statunitense. I due ex compagni e grandi amici hanno rischiato di scontrarsi con conseguenze disastrose in una curva del circuito di Austin: il 23enne inglese stava scaldando le gomme della sua McLaren quando è sembrato finire – essendone del tutto ignaro – nella traiettoria della Ferrari che arrivava a tutta velocità.

Fortunatamente Sainz era attentissimo e ha compreso immediatamente la situazione, riuscendo a manovrare la vettura in modo da superare Norris all'interno in sicurezza. Subito dopo tuttavia il 29enne spagnolo ha realizzato il pericolo corso ed è apparso molto scosso nel team radio col suo box: "Oh mio Dio! Whoa! Lì c'era Lando. Penso che non mi abbia visto, ma ci siamo quasi schiantati".

Pericolo scampato e bel sospiro di sollievo per entrambi i piloti che in attesa di darsi battaglia domani nel GP, stasera saranno impegnati prima nelle qualifiche e poi nella gara Sprint ad Austin, alla caccia di punti preziosi sia per la classifica costruttori che per quella piloti. Perché se Verstappen e la Red Bull hanno ucciso il campionato di Formula 1 da mesi, alle loro spalle c'è battaglia per le piazze d'onore. A cinque Gran Premi dalla fine della stagione, la Ferrari è 28 punti dietro la Mercedes per il secondo posto, mentre Sainz precede Leclerc di 8 punti nella sentitissima battaglia interna alla Ferrari per il predominio stagionale.