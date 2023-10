Leclerc fa una magia ed è in pole nel GP Stati Uniti: a Austin in 1ª fila Norris poi Hamilton Leclerc scatterà dalla pole position nel GP di Austin. Charles ha fatto un giro mostruoso e torna in pole.

A cura di Alessio Morra

Charles Leclerc partirà dalla pole position del Gran Premio degli Stati Uniti in programma domenica 22 ottobre. In prima fila Lando Norris. Verstappen per cinque millesimi era riuscito a superare il monegasco, ma il suo tempo è stato cancellato. Hamilton terzo, Sainz quarto.

Le Qualifiche sono belle, d'altronde con un circuito così è semplice. Nella Q1 la Ferrari è subito baldanzosa, Leclerc bracca Verstappen e tiene dietro Norris. La Mercedes conferma di essere in palla. Davanti ovviamente Verstappen, che però è costretto a tornare in pista perché con la pista più gommata e più veloce le Ferrari ma anche Gasly gli sono stati davanti, giusto per un po'.

Il finale è emozionante. Verstappen si rimette avanti, ma Hamilton lo supera, e pure Norris. Tra gli eliminati c'è soprattutto Fernando Alonso, fuori a sorpresa. Out pure Stroll, Sargeant, Hulkenberg e Albon.

Tutti subito in pista anche in Q2. Verstappen si mette davanti a Piastri di 85 millesimi. Poi le due sorprendenti Alpine di Ocon e Gasly. Le Merccedes precedono Leclerc. Sainz addirittura 14° dopo il primo colpo. Emozionante il secondo tentativo. Leclerc con uno splendido 1.35.004 si mette davanti a tutti. Alle sue spalle Max e Lewis. Quarto Sainz. Russell e Perez si salvano per un pelo. Fuori Tsunoda, Zhou, Bottas, Magnussen e Ricciardo.

In Q3 Verstappen si mette subito davanti, ma Leclerc fa un giro mostruoso e si porta al comando con il tempo di 1.34.829. Sainz è alle loro spalle. Hamilton è in palla, fa un giro favoloso, ma nel finale perde il vantaggio ed è dietro a Leclerc di 56 millesimi. Il finale è mozzafiato. Leclerc migliora il suo tempo di quasi due decimi, Verstappen fa meglio di lui per 5 millesimi!!! Ma il tempo dell'olandese viene cancellato per i track limits. Max partirà sesto. Norris trova il tempo e sale secondo, poi Hamilton e Sainz.

La Griglia di Partenza del Gran Premio degli Stati Uniti

1ª fila: Charles Leclerc (Ferrari), Lando Norris (McLaren)

2ª fila: Lewis Hamilton (Mercedes), Carlos Sainz (Ferrari)

3ª fila: George Russell (Mercedes), Max Verstappen (Red Bull)

4ª fila: Pierre Gasly (Alpine), Esteban Ocon (Alpine)

5ª fila: Sergio Perez (Red Bull), Oscar Piastri (McLaren)

6ª fila: Yuki Tsunoda (Alpha Tauri), Zhou Guanyou (Alfa Romeo)

7ª fila: Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Kevin Magnussen (Haas)

8ª fila: Daniel Ricciardo (Alpha Tauri), Nico Hulkenberg (Haas)

9ª fila: Fernando Alonso (Aston Martin), Alexander Albon (Williams)

10ª fila: Stroll (Aston Martin), Logan Sargeant (Williams)