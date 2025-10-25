Russell si intrufola sugli spalti per il GP del Messico, è irriconoscibile: fermato dalla sicurezza

Una missione sotto copertura ben riuscita, tanto da ingannare anche gli addetti alla sicurezza che lo avevano fermato. George Russell ha lasciato il volante della sua Mercedes al rookie Frederik Vesti per le FP1 e in via del tutto eccezionale ha deciso di seguire le libere del GP del Messico dagli spalti, assieme a tutti i tifosi che erano presenti: ha indossato una maschera verde da luchador, i celebri atleti della lucha libre messicana, e gli occhiali da sole e si è seduto a godersi lo spettacolo indisturbato.

I piloti non hanno mai l'occasione di guardare le gare dall'alto e per questo l'inglese ne ha approfittato per prendersi una pausa documentando tutto sul suo profilo social con un video. Ha indossato il travestimento e si è accomodato ed è stato talmente bravo a passare inosservato che la sicurezza lo ha addirittura fermato quando ha cercato di accedere alla pista. Nella prima sessione di libere il suo sostituto si è preso il 14esimo posto.

Russell sotto copertura, segue le libere dagli spalti

Come da regolamento Fia in Messico nove piloti hanno ceduto la guida ai rookie, a partire da Hamilton che ha lasciato la sua Ferrari all'italiano Antonio Fuoco che ha fatto il suo debutto tra i grandi. Anche Russell ha fatto lo stesso con il giovane Vesti che ha poi seguito come un normale tifoso, munito di travestimento per non farsi riconoscere. Nel video pubblicato sul profilo Instagram l'inglese ha documentato l'assurda giornata: si è infilato la maschera e un giubbotto ampio e si è tranquillamente seduto in tribuna.

"Non guardavo le monoposto di F1 in pista da anni, quindi ho trovato il modo di intrufolarmi in tribuna mentre Fred guidava la mia auto" ha scritto sui social evidentemente divertito da questo esperimento. Ha seguito tutte le prove libere, con particolare attenzione alla sua Mercedes, e alla fine ha voluto raggiungere i piloti in pista ma per un attimo è stato bloccato dalla sicurezza: con il travestimento non lo hanno riconosciuto mentre saltava i tornelli e un addetto ha anche allungato il braccio per fermarlo prima di rendersi conto di chi fosse davvero.