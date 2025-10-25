Formula 1, oggi le qualifiche del GP Messico: orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming, Ferrari per la pole

La Ferrari ha cominciato bene il weekend del GP del Messico della Formula 1 2025. Nelle FP1 infatti Charles Leclerc ha svettato nella classifica dei tempi mostrando anche un buon ritmo nella simulazione di passo gara effettuata nella fase finale della sessione. Ultimo tempo invece per il debuttante Antonio Fuoco (primo italiano negli ultimi 16 anni a disputare una sessione ufficiale di Formula 1 con la Ferrari) che nelle Libere 1 ha preso il posto di Lewis Hamilton.

Il sette volte campione del mondo ha dunque iniziato il suo weekend messicano dalle FP2 che hanno visto il suo compagno di squadra chiudere in seconda posizione alle spalle del solo Verstappen e lo stesso britannico terminare col quinto miglior crono staccato di tre decimi dall'olandese e di un decimo e mezzo dal monegasco.La scuderia di Maranello ha dato segnali positivi anche per quel che riguarda la simulazione di passo gara con le SF-25 (apparse leggermente più su di motore rispetto alle avversarie, da quanto si può intuire guardando le velocità di punta in fondo ai rettilinei del tracciato del circuito Hermanos Rodriguez) che hanno girato sui ritmi di Verstappen, di Piastri e delle Mercedes di Kimi Antonelli e Russell, sebbene distanti da Lando Norris che effettuando un long run con gomma soft ha mostrato un ritmo impressionante.