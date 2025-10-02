Russell ancora senza rinnovo con la Mercedes: “Non credo di essere un duro a trattare”

"Non credo di essere duro nelle trattative", eppure George Russell non ha ancora un contratto per la prossima stagione. A rivelarlo è stato il pilota stesso che, intervistato prima del GP di Singapore, ha dichiarato di non saper ancora niente per l'anno che verrà. Il membro del team Mercedes sembra comunque tranquillo e prende tempo, ma nessuno e nemmeno lui sa perché non ci siano aggiornamenti.

Sarà un weekend particolare quello del Gran Premio di Marina Bay. La FIA ha autorizzato le scuderie a poter chiudere le porte dei garage, a causa del maltempo e delle forti piogge previste. Allo stesso tempo però, la temperatura potrebbe sfiorare i 31 gradi, motivo per cui sulle monoposto sarà obbligatorio installare un sistema di raffreddamento per i piloti. Sarà tassativo fare in modo che gli impianti funzionino, ma i piloti non saranno costretti a indossare il giubbotto refrigerante. In caso però dovranno portare una zavorra per essere a pari peso con gli altri.

La trattativa Russell-Mercedes ancora in standby: "Serve tempo"

La Formula 1 torna in pista a Singapore, proprio prima dell'inizio del weekend di gara Russell è stato intervistato insieme ai suoi colleghi Lando Norris ed Esteban Ocon. Per il pilota Mercedes le domande si sono concentrate particolarmente sul suo rinnovo, ancora in standby: "Non so ancora niente. Quando si arriva a un certo punto della propria carriera bisogna prendersi del tempo e fare le cose nel modo giusto. Quel contratto potrebbe essere la cosa più importante della tua vita, motivo per cui serve tanta attenzione".

"Non c'è nulla di cui preoccuparsi, chiuderemo tutto al momento opportuno", ha rassicurato l'inglese, pensando così di poter mettere fine all'argomento contratto. Previsione sbagliata perché, incalzato nuovamente sull'argomento dall'intervistatore, prima ha sorriso chiedendo "Perché continuate a farmi queste domande?", poi ha aggiunto: "Non penso di essere duro nelle trattative, è solo una questione di voler trovare un accordo che sia adatto e favorevole a entrambi". Una situazione normale nel mondo del lavoro, soprattutto quando si parla di grandi cifre e di personaggi importanti: "Dipende poi dal livello del pilota, c'è chi ha più o meno potere negoziale".

Russell senza ansia per il futuro: prima il GP di Singapore

Nonostante le incertezze, Russell si è detto tranquillo e ha sottolineato più volte che: "Non c'è niente di cui preoccuparsi". Fare previsioni sul futuro è ancora difficile, per questo il pilota della Mercedes sembra concentrato più che mai sul weekend in arrivo a Singapore e sulla sua quarta posizione in classifica. Le monoposto della Formula 1 scenderanno in pista già da venerdì 3 ottobre con la prima serie di prove libere. Appuntamento con la bandiera a scacchi previsto per domenica 5 ottobre alle ore 14.