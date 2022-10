Rivoluzione in Formula 1 dopo la tragedia sfiorata a Suzuka: la FIA silura un pezzo grosso Dopo il pericoloso episodio che ha visto protagonista Gasly a Suzuka la FIA ha introdotto delle nuove misure entrate subito in vigore a partire già dal GP degli Stati Uniti della Formula 1 2022. A pagare per quanto accaduto in Giappone è stato uno dei pezzi grossi della Federazione.

Il pericolosissimo episodio verificatosi nel corso del GP del Giappone della Formula 1 2022 non è passato sotto-traccia. La FIA, alla vigilia del weekend di Austin, ha annunciato i duri provvedimenti presi a riguardo dopo aver chiuso l'inchiesta sulla tragedia sfiorata a Suzuka quando Pierre Gasly, che sfrecciava a velocità elevata, si è ritrovato davanti in pista una gru entrata sul tracciato per rimuovere la Ferrari di Carlos Sainz finita violentemente contro le barriere pochi minuti prima.

Una situazione che ha riportato alla mente il tragico incidente costato la vita a Jules Bianchi nel 2013 proprio su quella pista (con anche il padre del compianto pilota francese che vedendo quelle immagini si è sfogato pesantemente sui social) e che ha preoccupato tutti gli attuali protagonisti del Circus con l'associazione dei piloti F1 (la Grand Prix Drivers Association) che in merito ha inviato una dura lettera alla Federazione che immediatamente si è messa in moto per capire cosa è successo e cosa fare affinché episodi del genere non si verifichino più in futuro.

Dopo un'approfondita indagine con il supporto del ROC (il Centro Operativo Remoto della FIA a Ginevra) sugli avvenimenti di Suzuka, la Federazione Internazionale è intervenuta sul regolamento con nuove misure che entreranno in vigore fin dall'imminente GP degli Stati Uniti. L'analisi ha infatti rilevato che, nonostante siano state correttamente tutte le procedure previste in questi casi, date le particolari condizioni meteo (con pioggia battente e scarsa visibilità) prima di dare l'ok all'ingresso in pista dei mezzi di rimozione la Direzione di Gara avrebbe dovuto attendere che tutte le monoposto fossero allineate dietro la Safety Car e quindi ammettendo di fatto che non avessero contezza della posizione dell'AlphaTauri di Gasly che si era fermata ai box per montare le gomme full wet contestualmente all'ingresso in pista della safety.

A seguito dell'approfondita analisi di ciò che è accaduto in quel secondo giro del GP del Giappone la FIA ha deciso che a partire dalla prossima gara, quella di Austin del GP degli Stati Uniti, saranno in vigore delle nuove misure al fine aumentare il livello di sicurezza dei piloti:

D'ora in poi le squadre saranno informate in tempo reale dell'ingresso in pista di un mezzo di soccorso tramite il sistema di messaggistica ufficiale, e saranno le stesse squadre ad informare della cosa i propri piloti.

D'ora in poi sarà introdotta per la Direzione di Gara una finestra di monitoraggio VSC/SC in tempo reale per visualizzare la posizione di tutte le vetture, in pista, dietro la Safety Car e in pit-lane.

D'ora in poi vi sarà una nuova funzione a disposizione dei piloti in grado di modificare il delta-time imposto da seguire nei settori in cui si verifica un incidente e di capire il punto esatto in cui è avvenuto l'incidente.

C'è però anche una sostanziale modifica per quel che riguarda la Direzione di Gara: la FIA ha infatti stabilito che non vi sarà più la rotazione dei Direttori di Gara e che Niels Wittich sarà l'unico direttore di gara per tutte le restanti gare del Mondiale di Formula 1 2022. Questo difatti suona come un siluramento di Eduardo Freitas, l'altro uomo della Federazione che si è alternato con il tedesco fin qui alla guida della Direzione di Gara e che dunque è l'unico a pagare per quanto successo a Suzuka.