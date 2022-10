Red Bull multata e penalizzata dalla FIA per il Mondiale F1 2023 dopo lo sforamento del budget cap È arrivata la sanzione della FIA a Red Bull per lo sforamento del budget cap: multa da 7 milioni di dollari e il 10% in meno di tempo in galleria del vento per lo sviluppo dell’auto in vista del Mondiale 2023.

La Red Bull ha patteggiato la sanzione con la FIA per la violazione del budget cap.

La punizione della FIA è arrivata per aver sforato il budget cap la Red Bull è stata multata e penalizzata. L'ammenda è di sette milioni di dollari. La sanzione fa riferimento allo sviluppo dell'auto per il 2023: avrà il 10% di tempo in meno per eseguire i test aerodinamici in vista della prossima stagione. Il verdetto è arrivato dopo che la Casa austriaca ha raggiunto un accordo sulla violazione del limite di spesa previsto nelle norme della Formula 1 per il 2021.

Nonostante i vertici della scuderia abbiano negato fin dal primo momento di aver commesso irregolarità, per dirimere la questione è stato necessario che la diplomazia facesse il suo corso. Il nodo è stato sciolto nella riunione che la scorsa settimana ha visto il team principal, Christian Horner, a colloquio con il presidente della Federazione, Mohammed Ben Sulayem. L'incontro di Austin è servito a gettare le basi per una soluzione condivisa e un patteggiamento sanciti successivamente a Città del Messico.

A sinistra il team principal, Christian Horner, che abbraccia Max Verstappen dopo una delle recenti vittorie al Mondiale di F1.

In buona sostanza la Red Bull ha rinunciato a intraprendere una battaglia legale, accontentandosi di scontare sanzioni meno severe e ammettendo di aver infranto i regolamenti. Perché lo ha fatto? Non aveva forse ammesso di essere al di sopra di ogni sospetto e, più ancora, perfettamente al sicuro da qualsiasi contestazione?

Il vulnus nella tesi difensiva era raccolto in un dettaglio sottolineato dalla FIA. Si tratta di una violazione procedurale per effetto del quale sono stati "esclusi e/o rettificati in maniera imprecisa i costi per una somma complessiva di 5 milioni 607 mila sterline".

(in aggiornamento)