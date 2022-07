Raikkonen ‘iceman dal cuore caldo’: si ferma e disseta un cagnolino chiuso in un’auto L’ex campione del mondo con la Ferrari ha fatto un gesto semplice, perché è nelle piccole cose che si può trovare la grandezza di una persona. Un video mostra il finlandese a passeggio con la figlia quando la sua attenzione è attirata dall’animale domestico.

Il bel gesto di Kimi Raikkonen. L’ex pilota di F1 soccorre un cagnolino chiuso in un’auto e, attraverso il finestrino leggermente aperto, gi dà un po’ d’acqua.

L'uomo di ‘ghiaccio' ha il cuore ‘caldo'. Il gioco di parole introduce il racconto del bel gesto per il quale s'è contraddistinto l'ex pilota di Formula 1, Kimi Raikkonen. L'ex campione del mondo finlandese era conosciuto in pista con il soprannome di ‘iceman' per il modo in cui interpretava la sua guida e quello sguardo gelido che spuntava da sotto il casco.

Sembrava non tradire emozioni, almeno in apparenza. Sembrava sempre molto controllato e coi nervi saldi. Questa era l'immagine del pilota al comando della sua monoposto. Ma nella vita normale, quando ormai il rombo dei motori è lontano, è un'altra persona. Niente affatto glaciale.

Anzi, gli appassionati della Ferrari ne conservano un bellissimo ricordo per quella edizione del Mondiale (2007) che lo vide vincere il titolo e prevalere negli ultimi Gran Premi contro Hamilton.

L’ex campione del mondo con la Ferrari ha pulito la coppetta che conteneva il gelato per dissetare l’animale domestico.

Cosa ha fatto di così speciale Kimi? Un'azione semplice, perché è nelle piccole cose che si può trovare la grandezza di una persona. Raikkonen è in vacanza in Toscana con la famiglia.

Durante una passeggiata con la figlia, Rianna Angelia Milana, avevano consumato un gelato. Giravano in assoluto relax quando la loro attenzione è stata attirata da un mugolio che arrivava da una vettura in sosta.

Dal finestrino aperto un po' perché passasse aria è spuntato il muso di un cagnolino. Aveva caldo ed era assetato. L'ex stella della F1 poteva continuare a camminare invece no, s'è fermata. Ha pulito una delle coppette dal gelato e ci ha versato dentro un po' d'acqua per dissetare l'animale domestico chiuso nell'abitacolo e accomodato sul sedile posteriore.

A registrare e condividere sui social il video dell'episodio è stato Gino Rosato, storica figura del Team di Maranello. A corredo della clip pubblicata sul profilo Instagram ha inserito anche un messaggio di plauso e di saluto per Raikkonen.

"Ritorno alla tradizionali vacanze in Toscana!! Ci manca a tutti Kimi Räikkönen perché è davvero una persona speciale – si legge nelle prime righe -. È semplicemente una persona che si distingue per la sua gentilezza. Fratello, sei davvero una brava persona".