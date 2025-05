video suggerito

Quartararo straordinario a Le Mans, è sua la pole del GP Francia: rimonta Marquez all'ultimo secondo Quartararo è imprendibile a Le Mans, fa la seconda pole consecutiva in MotoGp: successo per il francese sulla pista di casa. Rammarico Bagnaia, partirà sesto nella gara di domani.

A cura di Ada Cotugno

Lascia tutti senza parole Fabio Quartararo che si prende la seconda pole consecutiva in MotoGP e stupisce sulla pista di casa sua: nelle qualifiche di Le Mans nessuno è più veloce di lui e per questo nella gara d domani partirà nella prima posizione, soffiata a Marc Marquez proprio all'ultimo secondo di un giro perfetto. Primo posto e record con il tempo di 1:29.324 per il pilota francese che è stato davvero bravissimo a gestire le battute finali della qualificazione che sembrava ormai nelle mani del rivale Aprilia.

Lo spagnolo si accontenta della seconda posizione davanti a suo fratello Alex Marquez, anche lui protagonista di una qualificazione impeccabile. Qualche rammarico in più per Bagnaia che non ha girato benissimo in Q2: l'italiano è riuscito a rimontare di qualche posizione ma partirà comunque sesto nel GP di Francia di domani.

Quartararo fenomenale nelle qualifiche, Bagnaia sesto

La pole sulla pista di casa ha un altro sapore e Quartararo domani avrà la grande occasione di mettere anche le mani sulla gara del GP di Francia: il francese ha fatto una qualifica perfetta e si è preso la seconda pole consecutiva in questo mondiale, superando nelle ultimissime battute delle qualifiche Marc Marquez che sembrava destinato alla prima posizione. Invece è stato scalzato all'ultimo secondo da Quartararo che davanti al suo pubblico ha pure fissato il nuovo record della pista di Le Mans, complicato da battere.

A Jerez aveva chiuso al primo posto nelle qualifiche, poi era caduto nella Sprint Race e aveva raggiunto il secondo posto nella gara, una sequenza che spera di non ripetere anche in Francia. Il pilota sogna un weekend di grandi successi, magari con il primo posto anche nel GP di domani che coronerebbe tutto il percorso. Partirà primo davanti a Marc Marquez e a suo fratello Alex che pure ha chiuso un'ottima qualifica, al contrario di Bagnaia che ha avuto diverse difficoltà e partirà sesto, con l'obiettivo di recuperare quante più posizioni possibili.