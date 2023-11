Quanto guadagna la Ferrari arrivando seconda o terza nel Mondiale costruttori di Formula 1 Nel GP di Abu Dhabi di oggi la Ferrari si gioca la seconda posizione nella classifica costruttori del Mondiale di Formula 2023 con la Mercedes: ecco quanti soldi guadagna chi termina al 2° posto e chi invece chiude 3° nella graduatoria che mette in palio un montepremi da un miliardo di dollari.

Nell'ultimo GP della stagione ad Abu Dhabi si emetterà l'ultimo verdetto del Mondiale della Formula 2023. La corsa di Yas Marina stabilirà infatti chi tra Ferrari e Mercedes conquisterà il secondo posto nella classifica costruttori. Un verdetto che, pur non assegnando alcun titolo, potrebbe rivelarsi molto importante dal punto di vista economico dato che sotto questo aspetto c'è differenza tra i soldi che riceve il team che chiude la stagione in seconda posizione e quello che invece termina al terzo posto.

Come ogni anno, anche al termine del campionato 2023, la Formula 1 distribuirà una parte cospicua del montepremi ai 10 team che hanno preso parte al Mondiale, non tutti però percepiranno la stessa somma dato che ogni singola scuderia riceverà una percentuale in base proprio alla posizione ottenuta nella classifica riservata ai costruttori: chi vince il titolo iridato riceve il premio in denaro maggiore, mentre la squadra che si classificherà al decimo posto otterrà quello minore. Terminare in seconda o in terza posizione dunque non è affatto indifferente, nemmeno per un top-team come Ferrari o Mercedes, dato che in ballo ci sono diversi milioni di euro di introiti.

I premi in denaro ai team F1 per la posizione finale nella classifica costruttori del Mondiale di Formula 1 2023

Un parte cospicua del montepremi, come detto, viene elargito proporzionalmente ai team in base alla posizione finale ottenuta nel Mondiale Costruttori secondo il seguente schema:

1° Classificato: 14%

2° Classificato: 13,1%

3° Classificato: 12,2%,

4° Classificato: 11,3%

5° Classificato: 10,4%

6° Classificato: 9,5%

7° Classificato: 8,7%

8° Classificato: 7,8%

9° Classificato: 6,9%

10° Classificato: 6%

Quanto guadagna la Ferrari se arriva al 2° o al 3° posto nel Mondiale Costruttori della F1 2023

Di fatto la Ferrari arrivando seconda nella classifica costruttori guadagnerebbe uno 0,9% in più rispetto a ciò che intascherebbe invece qualora dovesse chiudere in terza posizione. Uno 0,9% che dovrebbe valere circa 9 milioni di euro dato che la parte di montepremi diviso tra i 10 team in relazione alla posizione nella classifica costruttori è stimato intorno a 1 milione di dollari (circa 920 milioni di euro al cambio attuale). Stando a questa stima dunque se dovesse arrivare seconda nel Mondiale Costruttori della Formula 1 2023 la scuderia di Maranello incasserebbe un premio di circa 131 milioni di dollari (120 milioni di euro) mentre chiudendo il campionato F1 2023 al terzo posto nella graduatoria riservata ai costruttori riceverebbe invece 122 milioni di dollari (111 milioni di euro).

