Quanto costa un weekend su uno yatch a Montecarlo per vedere la Formula 1: esperienza da ricchissimi Assistere al GP di Monaco da uno yacht è un'esperienza esclusiva: i costi per accedere alle barche ormeggiate a Port Hercule arrivano a cifre folli.

A cura di Ada Cotugno

Il Gran Premio di Monaco è tra le gare più iconiche per tutti gli appassionati di Formula 1. Non solo per l'importanza della gara all'interno del panorama dei motori, ma anche per la location esclusiva che richiama tifosi e curiosi da tutto il mondo. Montecarlo ovviamente è anche sinonimo di lusso e a far da sfondo alle macchine che corrono in pista ci saranno come al solito i superyacht attraccati a Port Hercule.

Ma quanto costa poter assistere al GP via mare? L'esperienza ha ovviamente costi molto importanti, ma ci sono anche alternative economiche (ma con qualche compromesso) per chi ha inserito questa avventura esclusiva nella lista dei desideri. Il porto è un'insenatura naturale di circa 160mila metri quadri che ogni anno attrae numerose star con le loro imbarcazioni: nella settimana del Gran Premio di Monaco attorno alla pista compaiono decine di yacht di tutte le dimensioni e spesso ottenere un posto per assistere alla corsa raggiunge cifre esorbitanti.

Quanto costa ormeggiare uno yacht a Monaco

Ovviamente i posti migliori sono quelli che costano di più. Ormeggiare la propria barca a Port Hercule per assistere alla gara può costare tra gli 8mila e 128mila euro al giorno, a seconda della posizione che si sceglie e anche delle dimensioni. Ma attenzione, perché al costo dell'affitto del posto va aggiunta una tassa da 3mila euro valida solo per potervi accedere.

La postazione che costa di più è quella che consente di stazionare tra la Nouvelle Chicane e il Complesso della Piscina, mentre quella che costa di meno permette di vedere la pista soltanto da molto lontano, godendo di una visibilità pessima del circuito.

Quanto costa assistere al GP di Monaco da uno yacht

E se non si possiede uno yacht? Ci sono numerosi soluzioni anche per chi non è provvisto di una barca ma è deciso ad assistere alla gara via mare. Tantissime aziende turistiche offrono l'accesso agli yacht durante il weekend della gara, con pacchetti che si adattano a diverse tasche.

L'opzione più economica è quella parte da 850 euro per le prove del venerdì e includono anche un pasto da consumare su uno yacht a tre piani. Per chi invece vuole vivere la stessa esperienza nel giorno della gara invece i prezzi lievitano fino a toccare quasi i 6mila euro. Se invece si ha voglia di pernottare in barca per tutto il fine settimana (e assistere quindi a tutti gli eventi in programma a Monaco) dovrà investire una cifra tra i 23mila e i 28mila euro, ai quali aggiungere i costi degli eventi esclusivi che si tengono in barca nelle tre sere della gara: si parla addirittura di oltre 70mila euro per poter accedere ai party riservati ai vip, ai quali spesso partecipano anche i piloti.

