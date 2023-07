Quali sono i 3 team che rischiano di aver sforato il budget cap in Formula 1: ombre sul Mondiale Le indagini della FIA sui conti delle squadre nel Mondiale di Formula 1 2022 non sono ancora concluse, ci sarebbero però tre team che avrebbero una posizione molto a rischio riguardo ad un potenziale sforamento del budget cap: nomi pesanti che gettano inquietanti ombre sul campionato passato e anche su quello attualmente in corso.

A cura di Michele Mazzeo

Alla vigilia del GP del Belgio che precede la pausa estiva del Mondiale 2023 una notizia ha alimentato polemiche nel paddock della Formula 1. Secondo diverse fonti infatti sette team avrebbero ricevuto una comunicazione informale sul fatto che le indagini portate avanti dalla Cost Cap Administration della FIA guidata dall'italiano Federico Lodi sui loro conti della stagione 2022 non avrebbero fatto emergere nessuna infrazione del regolamento finanziario della F1, mentre tre scuderie non avrebbero invece ancora ricevuto l'ok in quanto avrebbero potuto sforare il budget cap da 144,2 milioni di dollari.

Le indagini sui conti sarebbero ancora in corso e quelli di questi tre team avrebbero richiesto ulteriori approfondimenti da parte degli ispettori FIA. Da qui è scattata la caccia alle tre scuderie che potrebbero aver violato il regolamento finanziario nel Mondiale di Formula 1 2022 e pertanto, come avvenuto per lo sforamento del tetto massimo da parte della Red Bull nella stagione 2021, se confermato, potrebbero ricevere sanzioni, più o meno pesanti, in base all'entità della violazione commessa.

Nonostante tutte le parti in causa neghino pubblicamente che sia stato accertato alcuno sforamento del budget cap (la Federazione Internazionale ha smentito ufficialmente con una nota: "Non c'è, e non c'è mai stato, un termine specifico per la certificazione, e qualsiasi rumor riguardo ritardi nel processo d'indagine o potenziali violazioni è del tutto infondato"), le voci continuano a circolare nel paddock della Formula 1. E grazie alle indiscrezioni raccolte da più fonti giornalistiche è stato possibile individuare le tre presunte squadre per le quali si sarebbe reso necessario un supplemento d'indagine da parte della Cost Cap Administration della FIA.

Già alla vigilia del GP d'Ungheria in Inghilterra circolavano i nomi di due delle tre squadra che potrebbero aver sforato il budget cap nel Mondiale di F1 2022, cioè la Mercedes e l'Aston Martin, con quest'ultima che avrebbe una situazione decisamente più a rischio rispetto al team di Brackley a causa delle ingenti spese sostenute da Lawrence Stroll per la costruzione della nuova fabbrica a Silverstone. E tutte le fonti sembrano concordare sul fatto che entrambe le scuderie non hanno ancora ricevuto l'ok, in forma ufficiosa, dalla FIA. I nomi delle due squadre con sede in Gran Bretagna tra l'altro comparivano anche tra quelle squadre che inizialmente erano sospettate (insieme a loro nel mirino c'erano anche Ferrari e Red Bull) di aver aggirato la regola del budget cap utilizzando personale di altri comparti delle aziende per ricerche utili alla Formula 1.

Sul nome della terza squadra che potrebbe aver sforato il budget cup durante la stagione 2022 invece c'è stata più incertezza. Inizialmente infatti c'era un dubbio tra l'Alpine e la Red Bull, fino a quando però l'autorevole testata francese l'Equipe ha escluso che si trattasse della squadra del gruppo Renault. Secondo il quotidiano d'Oltralpe infatti i team su cui ancora gli ispettori FIA starebbero indagando perché potrebbero aver violato il regolamento finanziario nella passata stagione sarebbero Aston Martin, Mercedes e Red Bull.

La presenza della squadra che ha vinto entrambi i titoli nella passata stagione e che sta dominando l'attuale campionato (con 11 vittorie nelle prime 11 gare), che peraltro sarebbe recidiva qualora si accertasse avesse nuovamente sforato il budget cap, ha reso la notizia ancora più clamorosa e gettato dunque inquietanti ombre sullo scorso e sull'attuale Mondiale di Formula 1. Bisognerà attendere ora le comunicazioni ufficiali da parte della FIA per capire se queste tre squadre hanno violato il regolamento finanziario ed eventualmente di quanto lo hanno fatto.