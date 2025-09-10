Prost dice perché per Hamilton la Ferrari è “peggio che qualsiasi altro team di F1” adesso

Lewis Hamilton non è mai salito sul podio con la Ferrari. La stagione di F1 2025 fin qui è molto al di sotto delle aspettative. Subissato di critiche il pilota inglese è stato difeso da Alain Prost.

Un anno così Lewis Hamilton non se lo immaginava nemmeno lontanamente. Sedici Gran Premi con la Ferrari e nemmeno un podio, tre volte è arrivato quarto. Nel Mondiale Piloti è sesto, che al di là di cose clamorose sarà il suo risultato finale. Prova a sorridere sperando che nel 2026 cambi tutto, ma la voglia di un colpaccio c'è sempre, anche se a volte è durissima pure sperarci. Critiche a profusione, messo nel mirino quasi da chiunque segue o commenta la Formula 1, ma non da Alain Prost, che ancora una volta è sceso al suo fianco per difenderlo.

Prost è dalla parte di Hamilton

Da più parti il sette volte campione del mondo riceve bordate, c'è chi lo ha invitato pure a pensare al ritiro, il più presto possibile. Chi lo conosce bene sa che Lewis non è il tipo che si arrende così facilmente. Recentemente anche Jean Alesi è stato durissimo nei confronti dell'inglese, che invece ha ricevuto il sostegno di Alain Prost. Il Professore, quattro volte campione del mondo, non rilascia tante interviste, ma per la seconda volta in pochi mesi spende parole per Hamilton.

"Il suo talento non è diminuito e non è andato perduto"

Il francese a L'Equipe ha detto parole che sanno di considerazione filosofica e ha spiegato perché per il 40enne pilota è dura adesso con la Ferrari:"Quando vinci con la Ferrari, è meglio che in qualsiasi altro posto, ma quando non ci riesci, è peggio che in qualsiasi altro team. Tutti lo sanno, tutti ne scrivono, ma nella vita reale è diverso. Io non credo assolutamente che il talento di Lewis Hamilton sia diminuito o, peggio, andato perduto".

Lewis Hamilton avrà otto gare a disposizione per evitare di chiudere per la prima volta in carriera un campionato di Formula 1 senza nemmeno un podio. La Ferrari non è la miglior vettura della griglia, ma Leclerc tre volte sul podio ci è salito. Serve un aiutino dalla sorte, una gara pazza, ma anche quel talento, infinito, che come dice il Professore non è andato certo perduto.