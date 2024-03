Primo punto in Formula 2 per Kimi Antonelli tra le difficoltà della Prema: 10° in Gara-2 in Bahrain Andrea Kimi Antonelli chiude il suo primo complicato weekend in Formula 2 con una Prema in difficoltà con un 10° posto nella Feature Race del GP del Bahrain che gli vale il primo punto in classifica nella categoria: Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Primo punto in Formula 2 per il talento italiano Andrea Kimi Antonelli al debutto nella categoria. Il 17enne bolognese conclude al 10° posto la Feature Race del GP del Bahrain, vinta da Zane Maloney (vincitore anche di Gara-1) con quasi cinque secondi di vantaggio sul secondo classificato Pepe Martì e sul terzo Paul Aron, dopo una buona rimonta dal fondo del gruppo.

Il pilota dell'Academy Mercedes, come fatto già nella Sprint del venerdì, anche nella gara più lunga riesce a finire davanti all'altro alfiere della Prema Racing Oliver Bearman che, mentre era alle prese con alcuni problemi alla sua monoposto, ha anche dovuto assistere ad uno spettacolare sorpasso all'esterno inflittogli proprio dal suo nuovo compagno di squadra debuttante nella categoria.

Si chiude dunque con la piccola consolazione del primo punto in classifica e l'aver comunque battuto il più esperto compagno di squadra il primo weekend in Formula 2 dell'enfant prodige dell'automobilismo italiano che è addirittura in lizza per prendere il posto di Lewis Hamilton nel team Mercedes di Formula 1 dal prossimo anno.

Un weekend di debutto non facile per lui e per Bearman che hanno dovuto fare i conti con le inaspettate difficoltà della Prema Racing a far rendere al massimo le loro monoposto (rivoluzionate rispetto al passato dal nuovo regolamento tecnico) che, soprattutto in termini di velocità, pagavano dazio rispetto a tutte le altre vetture in griglia. Gap risultato evidente nella deludente qualifica ma anche nel corso di questa Feature Race sul circuito di Sakhir con Antonelli che, dopo esser risalito fino alla settima posizione, nulla ha potuto nel momento in cui è stato attaccato dai piloti dell'Invicta Racing Maini e Bortoleto e dal giapponese Ritomo Miyata.

