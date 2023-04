Pilota di 14 anni centra un palo e muore sul colpo: la gara di kart su strada finisce in tragedia Un pilota di soli 14 anni è morto in seguito ad un terribile incidente occorsogli durante una gara di Go-Kart organizzata su un improvvisato circuito cittadino: il giovanissimo driver ha perso il controllo del suo veicolo ed è andato a sbattere violentemente contro un palo della luce posizionato a lato della strada usata come pista.

A cura di Michele Mazzeo

La gara di Go-Kart organizzata sulle strade di La Concepcion, in Venezuela, si è trasformata in un'immane tragedia. Uno dei giovanissimi piloti che ha preso parte alla corsa sull'improvvisato circuito cittadino autorizzata dalle autorità locali dello stato di Zulia è stato infatti vittima di un terribile incidente che gli è costato la vita.

Il 14enne Jerri Alberto Morales Fernandez è morto in seguito ad un violentissimo scontro con un palo della luce posto a fianco della strada utilizzata come pista per la gara e sprovvista di protezioni. Il baby-driver ha difatti perso il controllo del suo Go-Kart (secondo la stampa locale a causa di un guasto meccanico al mezzo) ed è andato a sbattere a velocità sostenuta contro il lampione.

Tutti i presenti si sono accorti subito della gravità della situazione e hanno provato a prestare soccorso al ragazzo rimasto inerme incastrato tra il veicolo e il palo dell'illuminazione pubblica. I soccorsi sono stati però inutili, così come il successivo trasferimento in ospedale dove Jerri Alberto Morales Fernandez è arriva già senza vita.

La morte del giovanissimo pilota ha scosso l'intero Venezuela e ha sollevato numerose polemiche riguardo alle inesistenti misure di sicurezza prese dagli organizzatori dell'evento. Tra coloro che hanno criticato più aspramente questo tipo gare c'è stato anche l'ex pilota di Formula 1 venezuelano Pastor Maldonado.

"Gli sport motoristici non sono un gioco! Mi colpisce molto vedere come ha perso la vita questo ragazzo di 14 anni – ha difatti scritto l'ex driver F1 in un durissimo post pubblicato sul proprio profilo Instagram –. È importante essere consapevoli del pericolo che esiste in questo sport e soprattutto quando questi go-kart non vengono utilizzati nel loro habitat, cioè circuiti studiati e omologati per le corse" ha quindi chiosato l'ex alfiere di Williams e Lotus evidentemente scioccato dal tragico incidente che ha causato la morte del 14enne Jerri Alberto Morales Fernandez. Un incidente che si poteva e si doveva evitare.