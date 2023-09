Piastri se ne va nel bel mezzo dell’intervista in diretta TV a Singapore: si è sentito snobbato Pochi minuti prima della partenza della gara del GP di Singapore della Formula 1 2023 il pilota della McLaren Oscar Piastri è stato protagonista di un curioso episodio: ha abbandonato all’improvviso l’intervista in diretta TV perché infastidito dal comportamento di Martin Brundle.

A cura di Michele Mazzeo

La gara del GP di Singapore della Formula 1 2023 vinta dalla Ferrari di Carlos Sainz ha riservato diverse soddisfazioni anche alla McLaren che ha centrato il secondo posto con Lando Norris (aiutato strategicamente dal ferrarista) e la settima posizione finale conquistata in rimonta da Oscar Piastri che partiva 17° in griglia. Poco prima della corsa però l'australiano è stato protagonista di un curioso episodio che ha lasciato sgomenti i telespettatori che stavano guardando in TV il pre-gara.

Arrivato sulla griglia del circuito cittadino di Marina Bay infatti il 22enne di Melbourne era stato intercettato dall'ex pilota di Formula 1 oggi inviato di Sky UK Martin Brundle per un'intervista a pochi minuti dalla partenza del Gran Premio. Piastri si è inizialmente prestato a rispondere alle domande poste dall'ex driver salvo poi abbandonare improvvisamente la diretta TV dopo alcuni secondi evidentemente infastidito.

A far infastidire il giovanissimo pilota della McLaren è stato il comportamento di Martin Brundle che, mentre Piastri stava rispondendo alla sua prima domanda ("Oscar: qualifiche difficili, come sarà la gara?"), lo ha interrotto per attirare l'attenzione del pilota dell'Alpine Ocon urlando a gran voce "Esteban! Esteban!" e rivolgendo a lui gli auguri per il compleanno ("Happy Birthday" ha difatti proseguito il 64enne inviato di Sky Sport UK in Formula 1).

A quel punto, sentendosi snobbato da Brundle, Oscar Piastri ha interrotto il suo discorso e, sfoggiando sul volto un amaro sorriso, abbandonato immediatamente l'intervista in diretta TV dirigendosi verso la sua monoposto già posizionata sulla griglia di partenza. Quando il commentatore britannico si è reso conto del fatto che era rimasto da solo ha provato a far tornare sui suoi passi l'australiano della McLaren che però ha tirato dritto per la sua strada.

Un episodio curioso dunque che però non sembra aver influito sul pilota che messo il casco e abbassata la visiera ha disputato un'ottima gara che gli ha permesso di risalire fino alla settima piazza finale dopo esser scattato dalla diciassettesima casella della griglia di partenza e mantenere così l'11° posto nella classifica iridata proprio davanti a quell'Esteban Ocon per cui è stato snobbato in diretta TV da Martin Brundle pochi attimi prima del via del GP di Singapore.