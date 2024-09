Piastri e Leclerc scioccati quando rivedono in TV l’incidente tra Sainz e Perez: “Hanno completato il lavoro”

video suggerito

"Hanno finalmente completato il lavoro…". La battuta di Oscar Piastri in cooldown room sintetizza alla perfezione cosa è successo tra Carlos Sainz e Checo Perez in Azerbaijan. L'incidente che li ha messi fuori causa all'uscita della curva 2 è solo la punta dell'iceberg di quanto accaduto in tutto il week-end, a partire dalle libere del venerdì quando la Fia aveva ammonito lo spagnolo per aver ostacolato il messicano durante le FP2. Il giorno dopo stessa sorte era toccata al pilota Red Bull nelle prove libere finali. L'epilogo durante il Gran Premio di Baku è stato il peggiore possibile per entrambi: è finita con le monoposto desolatamente a muro e Perez che, infuriato e convinto che la colpa sia del ferrarista, si avvicina al rivale per dirgliene quattro.

Le immagini di quell'episodio hanno catturato l'attenzione anche dell'australiano della McLaren (primo sotto la bandiera a scacchi), di Leclerc e Russell: tutti in "sala raffreddamento" prima di salire sul podio. La reazione che li accomuna è tutta in quel "ohhhh" di meraviglia e biasimo. Il ferrarista si mette addirittura le mani sul viso, tali sono lo sconforto e la sorpresa nel vedere a caldo quel che ha appreso solo in pista. Impassibile Russell che proprio grazie a quell'impatto è riuscito a mettere un piede sul podio.

C'è qualche attimo di silenzio poi è Piastri a prendere la parola per riassume in poche frasi il disastro che s'è materializzato sotto i loro occhi. "Non sono stati certo grandi amici in questo fine settimana – ha aggiunto il pilota della McLaren -. È la terza volta che sono quasi, beh…". Il riferimento è alle storie tese, alle punzecchiature a distanza, al duello in pista che ha raggiunto il punto più alto (o più basso) in occasione di quel penultimo giro in cui tutto è cambiato.

Charles Leclerc, provato dal deterioramento delle gomme posteriori, è tallonato da Perez per il secondo posto. L'assalto del pilota Red Bull viene respinto, ne approfitta Sainz che cerca l'attacco al monegasco. Lo spagnolo prova a infilare il compagno di scuderia ma non ce la fa a passarlo, resta davanti a Perez che gli resta addosso, è al suo fianco, vicinissimo, forse anche troppo. Ed è in quel momento che la sequenza videoclip s'interrompe bruscamente: la sua ruota anteriore destra è leggermente più avanti della posteriore sinistra di quella della Ferrari e quando lo spagnolo si è spostato sulla sinistra gli pneumatici sono entrati in contatto e provocato la carambola a muro. "Hanno finito il lavoro…", è la chiosa di Piastri.