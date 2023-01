Peugeot Inception Concept inaugura la nuova visione del futuro dell’automobile La Casa del Leone ha aperto ad una nuova era anticipando la sua visione dell’auto grazie a Inception Concept, mostrata al CES 2023 di Las Vegas. La perfetta rappresentazione di un manifesto programmatico su quattro ruote votato al futuro elettrico e innovativo.

A cura di Alessio Pediglieri

Non poteva che chiamarsi così, "Inception", un termine che in latino significa "inizio" e non poteva che venire presentata in un contesto assolutamente unico come il CES 2023 di Las Vegas. Peugeot Inception Concept è il nuovo inizio dell'era dell'automobile anticipata dalla Casa del Leone che si è spinta laddove nessuno fino ad oggi ha mai realmente osato: verso una visione dell'auto completamente ripensata e che riassume alla perfezione l'ambizione e la promessa di una nuova prospettiva. Quella di trasferire alla produzione la maggior parte delle sue innovazioni presentate adesso, entro il prossimo 2025.

Con Inception Concept, Peugeot presenta in anteprima un'auto che prefigura la nuova era del brand e mostra molti cambiamenti radicali, offrendo prospettive tecnologiche originali grazie ad un rivoluzionario e visionario design interno in un concept che nasce su una delle quattro future piattaforme BEV-by-design del Gruppo Stellantis. Una berlina particolarmente aerodinamica, con interni ridisegnati e le linee esterne più geometriche e affilate, riuscendo a conservare tutti i codici principali Peugeot, di un'auto elegante e slanciata verso il futuro.

Il maggior spazio interno – con un abitacolo concepito come una capsula di vetro – e la postura dinamica e felina dell'esterno con l'enorme attenzione ai particolari e ai materiali, fanno di Inception Concept un'auto che incarna alla perfezione la visione del futuro, stando il più possibile vicini alle aspettative dei clienti, alla ricerca di un piacere sempre maggiore senza dimenticare le nuove tecnologie. Una nuova generazione di automobilisti sempre più connessi e che ricercano veicoli elettrici dotati di grande autonomia, facile accesso alla ricarica, connettività integrata con software per la programmazione dei viaggi, il tutto attraverso un’interfaccia semplice e intuitiva.

"I clienti Peugeot potranno godere di un'esperienza unica e completa, che combina interazione fisica e umana, dialoghi virtuali con il Brand e servizi online intelligenti" ha sottolineato Phil York, Direttore Marketing e Comunicazione di Peugeot. "Inception rivela alcune di queste importanti innovazioni. Le future Peugeot basate su piattaforme BEV-by-design non solo saranno a emissioni zero, ma saranno anche rilassanti ed emozionanti, facili da acquistare, utilizzare e aggiornare".

Con Inception si vuole raggiungere dunque un obiettivo grandioso ma sempre più vicino da parte di Peugeot che nei prossimi 2 anni lancerà 5 nuovi modelli 100% elettrici, con una gamma completamente disponibile anche in versione 100% elettrica mentre, entro il 2030, tutte le auto Peugeot vendute in Europa saranno unicamente elettriche. "La nostra ambizione è semplice: fare di Peugeot il brand elettrico leader in Europa entro il 2030" ha ribadito Linda Jackson, CEO del brand Peugeot. "Questo obiettivo e questa visione ambiziosa aprono la strada a una trasformazione radicale del Marchio. Oggi si concretizza nel Peugeot Inception Concept che segna l’inizio di una nuova era!"