Design audace, tecnologia inedita, due motorizzazioni ibride plug-in. Ecco la nuova Peugeot 308 che si rifà il look dentro e fuori, sia per l'estetica che per la potenza visto che riesce a sviluppare fino 180 CV e 225 CV complessivi esaltando con migliori prestazioni la guida. Senza dimenticare l'aspetto tecnologico che con la nuova Paugeot 308 fa un ulteriore balzo in avanti a favore dell'utente che pretende affidabilità, comfort e qualità.

Iniziamo dalla connettività che oramai è un elemento sempre più insostituibile per chi desidera ogni piacere che va oltre la semplice guida. E Peugeot 308 incarna perfettamente le richieste del momento con il nuovo sistema "PEUGEOT i-Connect", la cui funzione di mirroring wireless consente di interagire contemporaneamente con due telefoni tramite Bluetooth. Senza dimenticare il navigatore connesso ed il nuovo PEUGEOT i-Connect Advanced che, al comando vocale “OK PEUGEOT” permette di gestire diverse funzioni dell’auto.

Connessi al mondo ma anche con la propria auto perchè su Peugeot 308 la tecnologia la fa da padrona anche per la sicurezza: grazie al nuovo volante compatto, un touchscreen a centro plancia e un nuovo quadro strumenti digitale che adotta la proiezione tridimensionale delle informazioni, per elevare ancor più la sicurezza e l’esperienza di guida. Il tutto è racchiuso nell'ultima evoluzione del "PEUGEOT i-Cockpit®".

Ma tecnologia e sicurezza si sposano anche grazie al pacchetto "Drive Assist 2.0" che introduce il "Lane Change Assit". Un elemento in aiuto a chi guida, che suggerisce ed assiste nel sorpasso dell’auto che lo precede. E poi grazie anche all’"Adaptive Cruise Control" che adatta la velocità dell’auto in funzione dei limiti di velocità. A tuto ciò si è aggiunto il "Rear Traffic Detection Pack" che, grazie anche al "Rear Cross Traffic Alert", allerta della presenza di traffico posteriore e dei pericoli all'inserimento della retromarcia. Peugeot 308 ha anche 4 telecamere attorno all'abitacolo, una posteriore una anteriore e due laterali che compongono il "Visiopark 360°"

Per chi desidera invece conoscere prestazioni, ecosostenibilità e affidabilità su strada, la Nuova Peugeot 308 HYBRID 180 e-EAT8 presenta un motore a benzina PureTech da 150 CV combinato con un motore elettrico da 110 CV per emissioni di CO2 (fino a 60 km di autonomia 100% elettrica). Con la versione HYBRID 225 e-EAT8 si può godere di una versione più potente dell’unità a benzina contenendo sempre le emissioni complessive di CO2.