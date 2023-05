Petrucci torna in MotoGP ma qualcosa è cambiato: si accampa a Le Mans col camper da campeggio Danilo Petrucci torna in MotoGP a distanza di due anni dall’ultima volta: al suo arrivo a Le Mans per il GP di Francia però sorprende tutti presentandosi con un piccolo camper da campeggio e accampandosi di fianco ai maxi motorhome degli altri piloti della classe regina.

A cura di Michele Mazzeo

Tra i piloti più attesi del GP di Francia della MotoGP 2023 in in corso sul circuito di Le Mans c'è certamente Danilo Petrucci che torna nel Motomondiale a due anni di distanza dall'ultima volta. Il centauro ternano, dopo le esperienze nei rally raid (è stato grande protagonista della Dakar 2022), nella Moto America e in questa stagione in Superbike, è stato infatti richiamato dalla Ducati per sostituire l'infortunato Enea Bastianini per il weekend di gara della classe regina sul tracciato francese nel quale nel 2020 ha colto quella che ad oggi è la sua ultima vittoria nel campionato motociclistico più prestigioso del mondo.

Prima ancora di scendere in pista però il 32enne di Terni ha già sorpreso tutti presentandosi nel paddock della MotoGP, dove si sprecano i maxi motorhome, con il suo piccolo camper da campeggio. E le immagini della sua piccola roulotte spartana (con due bidoni pieni d'acqua ancorati alla tenda per fare da zavorra), vuoi per l'innegabile impatto retrò, vuoi per il netto contrasto con il mega motorhome dei fratelli Marquez parcheggiato a fianco, sono diventate immediatamente virali.

A spiegare il perché di questa scelta ci ha poi pensato lo stesso Danilo Petrucci. Il pilota ternano infatti da quando non corre più in MotoGP per i weekend di gara non si sposta più con il suo motorhome, ma proprio con il piccolo caravan con cui si è presentato a Le Mans.

Nel momento in cui ha ricevuto la chiamata da parte della Ducati per il GP di Francia della MotoGP il classe '90 si trovava al Montmelò di Barcellona per il GP di Spagna del Mondiale Superbike e, avendo già pianificato per i giorni successivi un test con una moto da cross elettrica, ha quindi deciso di non fare rientro in Italia ma di spostarsi direttamente con il suo camper da campeggio a Le Mans regalando così un po' di nostalgia agli amanti del ‘vecchio' Motomondiale, quando cioè i piloti non avevano i mega motorhome che hanno adesso e si accampavano alla buona nei paddock dei circuiti che ospitavano i weekend di gara.