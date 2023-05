L’infortunio di Bastianini non è superato: Ducati riporta in MotoGP un ex 2 anni dopo l’ultima volta La Ducati sostituisce l’infortunato Enea Bastianini e chiama un ex Ducati per correre il Gp di Francia di Motogp. Sarà Danilo Petrucci a scendere in pista a Le Mans: poco più di due anni fa vinse proprio in Francia con la Ducati nella stagione 2020.

A cura di Fabrizio Rinelli

Un calvario infinito quello di Enea Bastianini. Il pilota della Ducati dovrà rinunciare a correre anche la gara di Motogp in Franca a Le Mans. Dopo aver provato senza successo a scendere in pista in Spagna, a Jerez, lo scorso weekend ma senza successo, il team italiano ha deciso di farlo recuperare al meglio dall'infortunio alla spalla che non gli dà tregua. Nel paddock in Spagna Bastianini applicava continuamente del ghiaccio sulla spalla dopo aver percorso le libere. I tempi però non erano dei migliori e la sensazione che anche dal punto di vista fisico la condizione del pilota italiano potesse peggiorare ha portato la Ducati a cambiare strategia.

Rientrato in Italia, il pilota ha deciso di comune accordo con il team di prendersi ancora del tempo per poter recuperare completamente la forma fisica per il GP d'Italia, in programma al Mugello a inizio giugno. "Sono dispiaciuto di non prendere parte al GP di Francia a Le Mans – aveva dichiarato Bastianini – Lo scorso anno lì ho ottenuto una fantastica vittoria, mapurtroppo ancora non sono completamente guarito. Dopo Le Mans ci saranno tre settimane di pausa durante le quali farò tutto il possibile per recuperare in tempo per l'appuntamento di casa al Mugello". Ecco perché la Ducati è corsa ai ripari chiamando il suo sostituto.

A salire in sella alla Ducati in Francia ci sarà dunque Danilo Petrucci. Già, proprio "Il Petru" che ha corso due anni fa l'ultima gara in Motogp vincendo con la Ducati proprio a Le Mans nella stagione 2020. Il pilota ternano quest'anno è in Superbike con la Panigale V4R del Barni Spark Racing Team disputando poi lo scorso anno il campionato MotoAmerica, piazzandosi al secondo posto nella classifica generale.

"Sono molto contento di tornare a correre in MotoGP, anche se mi dispiace che Enea debba saltare un'altra gara – ha detto Petrucci secondo quanto riportato da Sky – Sarà un onore poter provare la moto campione del mondo e rimettere la tuta con la quale ho vinto in passato. È un'emozione indescrivibile e non vedo l'ora di tornare in pista". L'ultima gara in Motogp di Danilo Petrucci risale allo scorso settembre 2022 quando la Suzuki lo chiamò per sostituire l'infortunato Joan Mir. E così dopo Valencia 2021 Petrucci provò anche l'ebrezza di guidare la Suzuki per poi tornare in Motogp dopo qualche mese, questa volta in sella alla Ducati.