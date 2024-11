video suggerito

Perché si discute tanto di Hamilton, Michael Schumacher e la leggendaria casa di Enzo Ferrari Lewis Hamilton dal 2025 correrà con la Ferrari. Il piota inglese sta cercando un pied a terre in Italia e nelle ultime ore è stato detto che avrebbe vissuto nella casa di Enzo Ferrari, che negli ultimi trent’anni è stata abitata solo da Michael Schumacher. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Il conto alla rovescia viaggia veloce, non può essere altrimenti quando si tratta di Ferrari e Formula 1. Lewis Hamilton sta per disputare le ultime tre gare della sua carriera con la Mercedes, poi vestirà di rosso e correrà per la Ferrari nel 2025 e nel 2026. Un sogno che si avvera. Hamilton sta già pensando da tempo al suo futuro, pare stia studiando l'italiano e sta anche pensando a dove alloggiare in Italia, precisamente in Emilia. Nelle ultime ore si è parlato tanto della leggendaria casa di Enzo Ferrari come sua possibile dimora, cosa smentita dalla Ferrari stessa. Una notizia, quella smentita, che aveva suscita clamore, fascino e anche delle polemiche, pure perché quell'onore lo ha avuto finora solo Michael Schumacher.

Dove vivrà Hamilton quando sarà pilota Ferrari

Di Hamilton in Ferrari se ne parla da quando la notizia è ufficiale. Ora se ne parla sempre di più, così è perché questa stagione volge al termine, anche se i due titoli non sono stati ancora assegnati. Lewis in rosso in tandem con Leclerc, un dream team per provare a conquistare il titolo piloti che manca dal 2007. Hamilton è più di una suggestione.

Chiaramente il suo arrivo, oltre a smuovere milioni di tifosi che passeranno dall'argento al rosso, porta anche tanta curiosità. Dove vivrà Hamilton? Alla domanda più ricorrente non è facile rispondere, anzi è quasi impossibile.

Lewis Hamilton dal 2025 correrà con la Ferrari, ha firmato un biennale.

Lewis non vivrà nella casa di Enzo Ferrari

Nelle ultime ore, da Sky Sport Italia, era stato riferito che il sette volte campione del mondo avrebbe alloggiato in quella che fu la storica dimora del Drake Enzo Ferrari, che è vicinissima al circuito di Fiorano, base del team. Quel privilegio era toccato solo a Michael Schumacher, che scelse quella come sua base italiana.

Questa notizia in realtà è stata smentita dalla stessa Ferrari. Hamilton è a caccia di un posto in cui vivere o meglio soggiornare, tra la residenza di Monte Carlo e la vita in giro per il mondo. Di voci ce ne sono a valanga e si favoleggia anche di scelte piuttosto importanti, c'è chi ha parlato anche di un castello per Lewis.

L'esterno dell'abitazione di Enzo Ferrari, che è stata utilizzata solo da Michael Schumacher.

Sicuramente il britannico avrà modo di trovare un alloggio degno del suo status, e lo farà perché soprattutto nei primi mesi da pilota Ferrari avrà modo di guidare sul tracciato di Fiorano con la Ferrari del 2022.

Michael Schumacher ha vinto 7 titoli Mondiali, cinque consecutivi con la Ferrari (dal 2000 al 2004).

Perché Hamilton sì e Leclerc no

Lewis di tutto questo non ha mai parlato. E della Ferrari non ne ha parlato mai in tutta questa stagione, per rispetto della Mercedes e di chi vi lavora, quindi fonti ufficiali non ce ne sono. Ma nonostante ciò non sono mancate le polemiche. Perché qua e là c'è stato chi ha detto che quell'enorme privilegio Hamilton da ferrarista se lo deve guadagnare in pista, non basta mettere sul piatto sette titoli Mondiali. Perché Schumacher, l'unico che ha vissuto lì, con la Ferrari ha vinto cinque titoli Mondiali, e c'è pure chi ha ricordato che anche a Leclerc sarebbe potuto essere concessa quella storica dimora.