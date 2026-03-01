MotoGP
video suggerito
video suggerito

Perché la gomma della Ducati di Marc Marquez è esplosa improvvisamente durante il GP Thailandia di MotoGP

Nel GP Thailandia MotoGP Marc Marquez si ritira per la foratura della posteriore: l’impatto sul cordolo avrebbe deformato il cerchione facendo uscire l’aria. La spiegazione di Michelin, Taramasso e Ducati: perché l’episodio ha fatto discutere.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Michele Mazzeo
0 CONDIVISIONI
Immagine

Nel GP della Thailandia che ha aperto il mondiale della MotoGP 2026 la gara di Marc Marquez finisce nel modo più beffardo: ritiro a pochi giri dalla bandiera a scacchi, proprio mentre il campione del mondo in carica stava difendendo un quarto posto e teneva nel mirino un podio che, su una domenica complicata per Ducati, sarebbe valso oro. Al 22° giro dei 26 previsti, sul Chang International Circuit di Buriram, la sua Desmosedici GP26 si "siede" sul posteriore: la gomma perde pressione, la traiettoria diventa ingestibile e il #93 è costretto ad alzare bandiera bianca e dover assistere al dominio di Bezzecchi e dell'Aprilia.

Nel dopogara il nove volte campione del mondo attribuisce l'episodio a un impatto sul cordolo, spiegando così la dinamica ai microfoni di Sky: "Secondo me la gomma è esplosa sul cordolo. Mi è partito il posteriore alla curva sì, ma secondo me era normale, ero entrato forte. Ho visto che mi partiva dietro e allora mi sono detto di andare sulla parte più sicura, ovvero fuori dalla pista e rientrare, anche se perdevo tempo. Solitamente il problema è quando rientri in pista, perché questo tipo di cose succedono là e invece è accaduto andando fuori, non so perché. Secondo me è stato il cordolo che ha fatto esplodere tutto. La fortuna è che non sono caduto".

Immagine

Il punto chiave, però, è ciò che succede dopo quel passaggio "fuori linea": la ricostruzione tecnica coincide tra gomma e ruota. Piero Taramasso, responsabile Michelin per la MotoGP, ai microfoni di Canal+ collega in modo diretto cordolo e danno: "La foratura avviene sul cordolo, è quello che ci dice Marc. L'unico errore che commette è andare largo e colpire il cordolo: il cerchione si deforma, l'aria esce e la gomma si sgonfia. Peccato, perché in quel momento è il più veloce in pista". In altre parole: non è la gomma “che esplode da sola”, ma una perdita di tenuta causata dal cerchione deformato dopo un impatto troppo duro.

Leggi anche
Bezzecchi e Aprilia dominano il GP Thailandia: trionfo a Buriram con Acosta 2°, Ducati fuori dal podio

Una versione che trova sponda anche dentro Ducati. Davide Tardozzi su Sky Sport entra nel dettaglio del punto d'urto: "È salito sul cordolo e a un certo punto c'è uno ‘spigolo' dove si raccordano la parte che scende verso il basso, quella che va verso l'esterno e quella che sale. Lui è sceso lì e ha ammaccato il cerchio, ha dato un colpo al cerchio e chiaramente la gomma ha perso pressione". Il sospetto, nato a caldo, di una "gomma fallata" si sposta così su una causa più concreta: un contatto anomalo con un cordolo particolarmente aggressivo, capace di rovinare la ruota e innescare lo sgonfiamento.

Immagine

C'è poi un contesto che rende l'episodio meno isolato di quanto sembri. Taramasso parla di un problema ricorrente nel weekend thailandese: "Abbiamo questo problema per tutto il fine settimana. Molte ruote tornano deformate perché fa molto caldo, le gomme sono morbide e i cordoli sono molto aggressivi. Anche ieri c'è una perdita di pressione all'anteriore di Martin per lo stesso motivo". Caldo, asfalto e cordoli: una combinazione che alza il rischio di danni alla ruota quando si "taglia" troppo oltre il limite.

Il risultato è pesante anche in classifica: Marquez lascia Buriram con 9 punti e un distacco che si allunga già alla prima gara. E con una certezza amara: stavolta non è stata una questione di passo puro, ma di un dettaglio (un colpo sul cordolo e un cerchio ammaccato) capace di mandare in frantumi un pomeriggio che, nonostante le difficoltà Ducati, poteva finire sul podio.

Immagine
Immagine
MotoGP
News Calendario Classifica
MotoGP
Motori
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
MotoGP
Bezzecchi e Aprilia dominano l'esordio stagionale a Buriram: Ducati fuori dal podio
La reazione di Marquez, costretto a obbedire ma non certo a tacere: "Io non piango". E fa un applauso ironico
Perché la penalità allo spagnolo cambia le regole del gioco, a Buriram la rabbia di Tardozzi: "Così pettiniamo le bambole"
Acosta su KTM vince la Sprint in Thailandia, Marc Marquez è penalizzato e si piazza 2°
Bagnaia spiega così il disastro nelle prequalifiche del primo appuntamento del Mondiale: "Ho fatto un casino io"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
MotoGP
api url views