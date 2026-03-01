LIVE MotoGP, Bezzecchi in pole per la gara del GP Thailandia: orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming

La corsa della classe regina del Motomondiale di oggi di scena a Buriram sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in differita in chiaro su TV8.

L'orario della partenza del GP della Thailandia della MotoGP 2026 è fissato alle ore 09:00 di oggi. La corsa della MotoGP che partirà tra poco più di due ore e mezza è trasmessa in diretta TV sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport MotoGP (canale 208). La gara sul circuito di Buriram è visibile anche in live streaming su SkyGo e, previa sottoscrizione del ‘pass sport', anche su NOW.

Diversi invece gli orari TV anche per vedere gratis in chiaro il GP della Thailandia: la gara della MotoGP in programma oggi è trasmessa in differita rispetto alla diretta su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) a partire dalle ore 14:00. Stesso orario dunque anche per la visione in streaming gratis su tv8.it.