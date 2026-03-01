LIVE MotoGP, Bezzecchi in pole per la gara del GP Thailandia: orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming

Il Mondiale di MotoGP 2026 parte dal circuito di Buriram: in diretta la gara del GP Thailandia dalle ore 9. Bezzecchi in pole davanti a Marc Marquez e Fernandez. Bagnaia 13° in griglia con l'altra Ducati del team ufficiale. Diretta TV e streaming su Sky, in chiaro su TV8 dalle 14. Su Fanpage.it gli aggiornamenti in tempo reale giro per giro e le ultime notizie.
La griglia di partenza della gara di oggi della MotoGP
1ª Fila: Marco Bezzecchi (Aprilia), Marc Marquez (Ducati), Raul Fernandez (Aprilia)
2ª Fila: Fabio Di Giannantonio (VR46), Jorge Martin (Aprilia), Pedro Acosta (KTM)
3ª Fila: Alex Marquez (Gresini), Ai Ogura (Trackhouse), Franco Morbidelli (VR46)
4ª Fila: Joan Mir (Honda), Brad Binder (KTM), Johann Zarco (LCR)
5ª Fila: Francesco Bagnaia (Ducati), Luca Marini (Honda), Diogo Moreira (LCR)
6ª Fila: Fabio Quartararo (Yamaha), Maverick Vinales (Tech3), Jack Miller (Pramac)
7ª Fila: Alex Rins (Yamaha), Enea Bastianini (Tech3), Toprak Razgatlioglu (Pramac)
8ª Fila: Michele Pirro (Gresini)
I tempi delle qualifiche del GP Thailandia: i verdetti per la pole
- Marco Bezzecchi (Aprilia) 1:28.652
- Marc Marquez (Ducati) +0.035
- Raul Fernandez (Aprilia) +0.224
- Fabio Di Giannantonio (VR46) +0.266
- Jorge Martin (Aprilia) +0.349
- Pedro Acosta (KTM) +0.409
- Alex Marquez (Gresini) +0.425
- Ai Ogura (Trackhouse) +0.559
- Franco Morbidelli (VR46) +0.669
- Joan Mir (Honda) +0.733
- Brad Binder (KTM) +0.750
- Johann Zarco (LCR) +0.880
- Francesco Bagnaia (Ducati) eliminato in Q1
- Luca Marini (Honda) eliminato in Q1
- Diogo Moreira (LCR) eliminato in Q1
- Fabio Quartararo (Yamaha) eliminato in Q1
- Maverick Vinales (Tech3) eliminato in Q1
- Jack Miller (Pramac) eliminato in Q1
- Alex Rins (Yamaha) eliminato in Q1
- Enea Bastianini (Tech3) eliminato in Q1
- Toprak Razgatlioglu (Pramac) eliminato in Q1
- Michele Pirro (Gresini) eliminato in Q1
Le caratteristiche del circuito di Buriram per il GP Thailandia
Ad ospitare la gara di oggi del GP della Thailandia che apre il Mondiale della MotoGP 2026 sarà il Chang International Circuit di Buriram. Il tracciato su cui disputerà la prima gara stagionale della classe regina del Motomondiale misura 4,5 chilometri.
Secondo i tecnici Brembo, fornitore degli impianti frenanti di tutti i piloti della MotoGP, il circuito di Buriram è un tracciato altamente impegnativo per i freni: le frenate sono sette per un totale di 28,5 secondi al giro. La staccata alla Curva 1 è quella che comporta il maggior sforzo per i piloti e gli impianti frenanti con le moto che ci arrivano a 277 km/h ed entrano in curva a 112 km/h dopo una decelerazione in cui si percorrono 197 metri.
A vincere lo scorso anno su questo circuito è stato Marc Marquez che detiene anche il record della pista in gara grazie all'1:30.637 fatto segnare nella tornata più veloce della corsa della passata stagione.
Dove vedere il GP Thailandia di MotoGP oggi in diretta TV e streaming
La corsa della classe regina del Motomondiale di oggi di scena a Buriram sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in differita in chiaro su TV8.
L'orario della partenza del GP della Thailandia della MotoGP 2026 è fissato alle ore 09:00 di oggi. La corsa della MotoGP che partirà tra poco più di due ore e mezza è trasmessa in diretta TV sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport MotoGP (canale 208). La gara sul circuito di Buriram è visibile anche in live streaming su SkyGo e, previa sottoscrizione del ‘pass sport', anche su NOW.
Diversi invece gli orari TV anche per vedere gratis in chiaro il GP della Thailandia: la gara della MotoGP in programma oggi è trasmessa in differita rispetto alla diretta su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) a partire dalle ore 14:00. Stesso orario dunque anche per la visione in streaming gratis su tv8.it.
Il programma oggi della MotoGP: gli orari italiani delle gare di Moto2 e Moto3
Oggi si assegnano i primi punti pesanti in tutte le classi del Motomondiale. La gara della MotoGP, prevista alle ore 9:00 italiane, chiude il programma giornaliero di questo primo round stagionale aperto dalla gara della Moto3, attualmente in corso, e che proseguirà poi con la corsa della Moto2 la cui partenza è prevista alle ore 7:15.
