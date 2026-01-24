Perché il nuovo ingegnere di Hamilton arriverà in Ferrari a Mondiale F1 iniziato: chi sostituirà Adami

La Ferrari ha scelto una soluzione tampone dopo l’uscita di scena di Riccardo Adami dal box di Lewis Hamilton. Nei test di Barcellona spazio a Carlo Santi, ma il nome definitivo dovrebbe arrivare solo a stagione iniziata: il motivo è legato a una scelta esterna e ai tempi tecnici del paddock.

La Ferrari ha già deciso come gestire il dopo Riccardo Adami, ma non intende affrettare l'annuncio del nuovo ingegnere di pista di Lewis Hamilton per il Mondiale di Formula 1 2026. La separazione tra il pilota britannico e lo storico tecnico italiano è ormai definitiva: Adami è stato spostato su altri incarichi interni, tra Ferrari Driver Academy e programma TPC, lasciando vacante una delle posizioni più delicate del box.

Per i test di Barcellona, la scuderia ha scelto una soluzione temporanea. A supportare Hamilton sarà Carlo Santi, ingegnere di grande esperienza ed ex riferimento di Kimi Raikkonen, affiancato inizialmente anche da Bryan Bozzi, che continuerà a seguire Charles Leclerc. Una scelta di continuità, pensata per garantire stabilità operativa nella fase più delicata di sviluppo della nuova SF-26.

Ferrari, però, non considera questa la soluzione definitiva. Il nodo vero riguarda il resto della stagione: il nuovo ingegnere di Hamilton non arriverà subito perché la squadra sta valutando un profilo esterno, una mossa che comporta tempi tecnici inevitabili. In particolare pesa il tema del gardening leave, che rende impossibile un inserimento immediato.

Esclusa totalmente la possibilità di una reunion a Maranello con "Bono". Secondo quanto appreso da Fanpage.it, il nome più accreditato ad oggi è quello di Cedric Michel-Grosjean, ex Lead Trackside Performance Engineer McLaren, che ha lavorato a stretto contatto con Oscar Piastri fino al suo addio al team di Woking, dopo otto anni, avvenuto lo scorso dicembre. Il tecnico francese è attualmente in gardening leave, una fase che può durare tra i tre e i sei mesi: un dettaglio che spiega perché la Ferrari si sia orientata su una gestione ad interim.

In questo scenario, Luca Diella resta una figura chiave di collegamento sulla vettura numero 44, ma non sarebbe il prescelto per la promozione definitiva. La scelta di un nome esterno confermerebbe la volontà di rifondare il metodo di lavoro attorno a Hamilton, dopo un 2025 segnato da tensioni, critiche interne e risultati deludenti. La linea è chiara: prima garantire ordine e continuità nei test, poi completare il puzzle quando le condizioni contrattuali lo permetteranno. Per questo il nuovo ingegnere di pista di Hamilton è destinato ad arrivare a Mondiale F1 iniziato.