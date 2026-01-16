Perché Carlo Vanzini non sarà in TV durante i test della F1: chi lo sostituirà in diretta su Sky

Carlo Vanzini assente ai test F1 2026 in Bahrain per motivi di salute: ecco perché non sarà in TV e chi prenderà il suo posto in diretta su Sky Sport.

I test invernali di Formula 1 sono il primo vero termometro della stagione che verrà. Un appuntamento centrale anche per la narrazione televisiva, che quest'anno su Sky dovrà però fare a meno della sua voce più riconoscibile. Carlo Vanzini infatti non commenterà i test ufficiali in Bahrain e li seguirà da casa, da semplice spettatore.

La decisione è legata esclusivamente a motivi di salute. Vanzini sta affrontando la fase conclusiva del percorso di cure dopo aver annunciato, a fine 2025, di essere affetto da un tumore al pancreas. Completata la chemioterapia, il telecronista si prepara all'intervento chirurgico e ha scelto di fermarsi temporaneamente per recuperare le energie in vista dell'inizio del Mondiale.

Lo ha spiegato lui stesso ai tifosi, con il consueto tono diretto e senza creare aspettative fuori luogo. I test, ha chiarito, saranno un lavoro intenso ma li seguirà "da spettatore", lasciando spazio alla squadra Sky.

Chi commenterà i test di Formula 1 al posto di Vanzini

I primi test privati a Barcellona, a porte chiuse, non prevedono una copertura televisiva tradizionale. Per questo motivo gli aggiornamenti saranno affidati a Fabio Tavelli su Sky Sport 24, con le poche informazioni che filtreranno dai team e dalla Formula 1.

Diverso il discorso per i due test ufficiali in Bahrain, in programma dall'11 al 13 e dal 18 al 20 febbraio, su tre giornate consecutive, con otto ore di diretta al giorno tra Sky Sport F1 e Sky Sport 24. Anche in questo caso Vanzini non sarà al commento.

Al momento Sky non ha ancora ufficializzato il nome del sostituto, ma l'ipotesi più accreditata porta ancora a Tavelli chiamato a fare da presentatore dagli studi di Milano con Davide Camicioli che si sposta momentaneamente in cabina di commento. O, in alternativa, una "temporanea promozione" per l'attuale telecronista Sky della Formula 2, Lucio Rizzica.

In pista e nelle analisi ci saranno i volti abituali: Vicky Piria, Roberto Chinchero, Matteo Bobbi e Ivan Capelli, con Mara Sangiorgio ai box. Una squadra collaudata, in attesa del ritorno della voce principale.

Davide Camicioli (a sinistra) con Carlo Vanzini (al centro) e Matteo Bobbi (a destra)

Una pausa necessaria, con lo sguardo già alla stagione

L'assenza di Vanzini è un dispiacere per gli appassionati, ma rientra in una scelta chiara: la salute prima di tutto. L'obiettivo dichiarato è tornare pienamente operativo per il Gran Premio d'Australia, che aprirà ufficialmente la stagione di Formula 1.

I test passeranno, i primi verdetti tecnici arriveranno comunque. La Formula 1 tornerà presto in pista, e con il giusto tempo anche la sua voce più iconica potrà tornare al posto che le spetta.