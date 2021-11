Pedro Acosta sale sul palco e sviene, malore improvviso per il campione della Moto3 Malore improvviso per il campione del mondo della Moto3 Pedro Acosta durante un evento pubblico a Murcia. Lo spagnolo appena salito sul palco ha avuto un mancamento ed è svenuto riprendendosi poi poco dopo. Il 17enne ha poi rivelato di aver avuto la febbre nelle ore precedenti al piccolo incidente.

A cura di Michele Mazzeo

Disavventura per il neocampione della Moto3 Pedro Acosta. Il 17enne, da poco diventato uno dei più giovani piloti della storia a conquistare il titolo iridato nel Motomondiale, infatti in una delle sue prime uscite pubbliche è stato colto da un improvviso malore. Salito sul pulpito della sede della regione di Murcia dove è stato ricevuto dal governatore Fernando López-Miras, il giovane spagnolo ha interrotto immediatamente il suo discorso per un improvviso mancamento che lo ha fatto svenire, per fortuna lo stesso presidente regionale è intervenuto in tempo per sostenerlo e impedire che cadesse violentemente per terra.

Dopo l'iniziale paura e un momento di sgomento, tutto è tornato rapidamente alla normalità con il campione del mondo della Moto3 che si è ripreso e ha continuato il suo discorso scherzando anche su quanto appena avvenuto: "Sono tornato. Non pensavo fosse un evento così impegnativo -ha detto infatti sorridendo il classe 2004 –. Voglio ringraziare tutti i Murciani e dirgli che tutto quello che abbiamo ottenuto è dedicato loro, le persone che ci hanno supportato, come quelli che gestiscono i circuiti dove mi alleno. Senza di loro, questo non sarebbe stato possibile. Per essere il nostro primo anno, siamo sempre stati avanti e abbiamo commesso pochi errori" ha quindi concluso lo spagnolo.

Pedro Acosta ha poi rivelato di aver avuto la febbre nelle ore precedenti all'evento, ma che non si trattava di niente di grave. Per fortuna dunque sembra solo un piccolo spavento per il 17enne che non dovrebbe influire sui piani futuri. Il talento del team KTM Ajo infatti ha aggiunto che questo malore non gli impedirà di festeggiare il titolo appena conquistato insieme ai suoi connazionali, facendo riferimento alla festa in programma questo sabato a Puerto de Mazarrón organizzata in suo onore.