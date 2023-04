Pazzesco Pedrosa a Jerez, torna in MotoGP ed è subito il più veloce: risultati e tempi delle FP1 Straordinaria prestazione della wild card Dani Pedrosa nella prima sessione di prove libere del GP di Spagna della MotoGP 2023: lo spagnolo ha chiuso davanti a tutti tornando in pista a Jerez a cinque anni dal ritiro.

A cura di Michele Mazzeo

Il weekend del GP di Spagna della MotoGP 2023 si è aperto con una grande sorpresa. A piazzare il miglior crono nella prima sessione di prove libere è il vecchio Dani Pedrosa tornato nella classe regina del Motomondiale con una wild card ad hoc. Il 37enne spagnolo ritiratosi nel 2018 sul circuito di casa ha piazzato infatti un 1:36.770 che gli ha permesso di chiudere queste FP1 incredibilmente davanti a tutti. Il collaudatore della KTM ha preceduto l'alfiere della Ducati Pramac Jorge Martin, quello del team LCR Honda Takaaki Nakagami, quello del Team VR46 Luca Marini ed quello dell'Aprilia Aleix Espargaro.

La sessione, che ha visto dunque ben quattro moto diverse nelle prime sei posizioni, non ha invece regalato grandi soddisfazioni ai due alfieri del team ufficiale Ducati con il campione del mondo Pecco Bagnaia che ha chiuso al nono posto nella classifica dei tempi staccato di oltre sei decimi dalla miglior prestazione di giornata fatta segnare da Pedrosa ed Enea Bastianini, al rientro dopo l'infortunio alla spalla che ancora lo condiziona, soltanto terzultimo.

FP1 complicate anche per la Yamaha con Fabio Quartararo e Franco Morbidelli che non sono sembrati in grado di poter competere sul giro lanciato contro le altre moto in pista, anche se il francese non ha tentato il time attack con la combinazione morbida al posteriore e all'anteriore come invece fatto da quasi tutti gli altri protagonisti della classe regina in questa prima sessione di prove libere sul circuito di Jerez.

Tempi e risultati delle FP1 del GP Spagna della MotoGP 2023 a Jerez