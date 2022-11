Paura ad Interlagos dopo la Sprint Race: l’Alpine di Ocon va a fuoco all’improvviso Stranissimo incidente al termine della Sprint Race del GP del Brasile di Formula 1: l’Alpine di Esteban Ocon parcheggiata nella pit-lane del circuito di Interlagos è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme.

A cura di Michele Mazzeo

Sprint Race del GP del Brasile della Formula 1 2022 da dimenticare per Esteban Ocon che dopo aver duellato duramente al primo giro con il compagno di squadra Fernando Alonso (a cui ha rovinato la gara) lo ha visto terminare in terzultima posizione e da questa dovrà prendere il via nella corsa della domenica sul circuito di Interlagos. Alla luce di ciò che è successo dopo la fine della gara sprint però il pilota francese può reputarsi fortunato.

Dopo aver parcheggiato la sua Alpine in pit-lane e lasciato l'abitacolo per dirigersi verso il proprio box infatti la sua monoposto ha inspiegabilmente preso fuoco. All'improvviso infatti la parte posteriore della vettura di Esteban Ocon è stata avvolta dalle fiamme. L'immediato intervento di un commissario di pista munito di estintore ha evitato che l'incendio si espandesse a tutta la macchina. Per sua fortuna, come detto, il driver transalpino si era già allontanato dall'auto e nessuno dei meccanici dell'Alpine stava in quel momento lavorando su di essa (dal video che ha ripreso l'assurdo inconveniente si vede invece un uomo della squadra francese che si trovava invece a lavoro sulla monoposto di Alonso parcheggiata proprio lì a fianco e allontanarsi prontamente quando si è accorto delle fiamme poco distanti) e dunque questo strano episodio non ha avuto conseguenze per nessuno.

Sventato il pericolo, in casa Alpine bisognerà però capire quale sia stato il motivo di questo stranissimo incendio tardivo: a prima vista sembrerebbe infatti che le fiamme improvvise siano dovute ad un surriscaldamento dei freni ma, qualora questa prima diagnosi fosse confermata, resterebbe comunque da indagare per scovare il motivo per cui questo pericoloso incidente sia avvenuto quando la macchina era ormai ferma e su un circuito in cui l'impianto frenante delle monoposto non è particolarmente sollecitato. E, in ogni caso, evitare che ciò si verifichi in futuro quando magari il pilota può ancora essere all'interno della monoposto. Da capire anche se questo incendio ha provocato danni irreparabili alla vettura e dunque Esteban Ocon sarà costretto a sostituire delle componenti, e rimediare quindi una penalità in griglia di partenza, per la gara del GP del Brasile.