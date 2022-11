Sprint Race F1 GP Brasile oggi in TV, orari TV8 e Sky e dove vederla: Magnussen in pole nella gara del sabato

Dopo le prove libere e le qualifiche del venerdì, oggi la Formula 1 torna a Interlagos (San Paolo) per la Sprint Race del sabato che definirà la griglia di partenza del GP del Brasile. L'orario di inizio della qualifica sprint è fissato alle 20:30, diretta TV su Sky e differita alle ore 21:30 su TV8. Le prove libere 2 andranno invece in onda su Sky alle 16:30 e su TV8 alle 19:45. Kevin Magnussen parte in pole position dopo il gran tempo fatto segnare in un Q3 condizionato dalla pioggia. La sospensione temporanea della sessione, dopo l'uscita di Russell, ha negato a Leclerc la possibilità di far segnare un tempo, in seguito all'errore strategico commesso dalla Ferrari che l'ha mandato in pista su gomme intermedie. Verstappen parte 2°, Sainz 5°. Su Fanpage.it la diretta e le ultime news di oggi.

La griglia di partenza della Sprint Race del GP Brasile della Formula 1 2022

1ª fila: 1. Kevin Magnussen (Haas), 2. Max Verstappen (Red Bull)

2ª fila: 3. George Russell (Mercedes), 4. Lando Norris (McLaren)

3ª fila: 5. Carlos Sainz (Ferrari), 6. Esteban Ocon (Alpine)

4ª fila: 7. Fernando Alonso (Alpine), 8. Lewis Hamilton (Mercedes)

5ª fila: 9. Sergio Perez (Red Bull), 10. Charles Leclerc (Ferrari)

6ª fila: 11. Alex Albon (Williams), 12. Pierre Gasly (Alpha Tauri)

7ª fila: 13. Sebastian Vettel (Aston Martin), 14. Daniel Ricciardo (McLaren)

8ª fila: 15. Lance Stroll (Aston Martin), 16. Nicholas Latifi (Williams)

9ª fila: 17. Guanyu Zhou (Alfa Romeo), 18. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

10ª fila: 19. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri), 20. Mick Schumacher (Haas)

