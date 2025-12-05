Papaya Rules abolite per il GP Abu Dhabi: “Vogliamo vincere il Mondiale, qui agiremo di conseguenza”

Le Papaya Rules saranno messe da parte nell’ultimo GP della stagione. L’annuncio lo ha dato Zak Brown che ha spiegato come verranno fatte le valutazioni durante la gara di Abu Dhabi tra Norris e Piastri.

A tutto c'è un limite. La McLaren ha deciso alla vigilia del Gran Premio di Abu Dhabi che gli ordini di scuderia potranno essere impartiti ai piloti in caso di necessità. Le cosiddette Papaya Rules che sono state quasi un vento per il team inglese verranno messe da parte per evitare un disastro che sarebbe di proporzioni epocali, sportivamente parlando. Zak Brown, l'a.d. della scuderia, ha conclamato lo stop.

Stop alle Papaya Rules per il GP Abu Dhabi

Ordini di scuderia sì. I due piloti alla vigilia avevano nicchiato.Piastri aveva dichiarato che del tema non se n'era parlato. Mentre Norris aveva detto che un aiutino gli sarebbe piaciuto, ma che di suoi non lo avrebbe chiesto mai. Ora, fine delle discussioni. Zak Brown ha dichiarato che non si procederà fino a quando entrambi avranno la chance di concorrere per il titolo, come sarà sicuramente nelle prime fasi del GP di Abu Dhabi, ma Norris e Piastri non saranno più liberi di correre se uno dei due sarà fuori dai giochi e l'altro, Norris, avrà bisogno di un aiuto del compagno di squadra per prevalere su Verstappen.

La McLaren ha vinto il Campionato Costruttori e ora vuole pure il titolo Piloti, l’accoppiata manca dal 1998.

Così il dirigente americano del team di Woking: "Fin quando Oscar e Lando avranno la possibilità di vincere il campionato del mondo tutto procederà come al solito. I piloti saranno liberi di correre. Ma saremo pratici e realistici". Praticamente svegli come lo sono stati alla Red Bull in Qatar con l'idea rapida e vincente di Hannah Schmitz.

"Vogliamo vincere il campionato, agiremo di conseguenza"

Brown ha spiegato quale sarà la procedura, in caso di necessità l'ordine partirà: "Ma se con l'evolversi del weekend e soprattutto della gara fosse chiaro che uno dei due ha una possibilità maggiore rispetto all'altro sarebbe diverso. Siamo una squadra che vuole vincere il campionato piloti e agiremo di conseguenza, facendo tutto il possibile per portare il pilota che è davanti al risultato migliore".

Non ha fatto nomi, non ha fatto ipotesi, ma considerando che Norris è al comando e Piastri è alle spalle di Verstappen nel Campionato Piloti è molto più probabile che sia Oscar a dover lasciare spazio a Lando, nel duello filo a filo con il quattro volte campione del mondo.