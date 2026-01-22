Papà Graziano contro Valentino Rossi, la battaglia per l’eredità di famiglia: “Vuole i miei soldi”

La diatriba è divenuta conflitto poi scontro legale, con tanto di denuncia per presunta circonvenzione d’incapace presentata dal “dottore” contro la donna. “Quando io e Ambra abbiamo detto che stavamo pensando di sposarci improvvisamente sulla mia famiglia è calato un velo di paura e di sospetto”.

Graziano contro Valentino. Padre contro figlio. Nella famiglia Rossi qualcosa è cambiato da quando il genitore del campione del mondo di MotoGp ha annunciato che la relazione con la compagna, Ambra, è forte abbastanza da sancirla in matrimonio. La diatriba è divenuta conflitto poi scontro legale, con tanto di denuncia per presunta circonvenzione d'incapace presentata dal "dottore" contro la donna, accusata di aver manipolato l'uomo sottraendo la somma di 200 mila euro dal conto corrente per spese personali. In risposta, papà Graziano, ha replicato rivolgendo accuse molto gravi nei confronti del figlio: s'è detto ingannato, perché gli avrebbero teso un "trabocchetto" quando gli fu proposto di firmare per la nomina di un amministratore delegato dei beni ("dov'è il danno al patrimonio? dov'è la circonvenzione di incapace?", dice Ambra in tv); ed è certo che Valentino punti ai suoi soldi perché "deve gestire una serie di parentele a cui un po di soldi deve darli… e non ci pensa a metterli di tasca propria".

Eredità e sospetti: cosa sta succedendo nella famiglia Rossi

La situazione è divenuta esplosiva, ed è finita sotto i riflettori, quando Valentino ha presentato l'esposto contro la compagna di papà Graziano. Il motivo? Il sospetto che la donna voglia approfittare della presunta debolezza del padre perché interessata al patrimonio e ai beni di famiglia. In buona sostanza, dietro l'amore si celerebbero ben altre intenzioni. E la diffidenza s'è evoluta in timore quando la coppia ha iniziato a parlare di nozze. "È calato un velo di paura", dice ancora il genitore.

Perché tanta preoccupazione? Per la possibile pretesa da parte della signora Ambra di una fetta dell'eredità di famiglia. E l'ammanco cospicuo nel saldo (i 200 mila euro che hanno fatto scattare l'allarme) sarebbe stato la riprova: l'ex stella della MotoGp se ne sarebbe accorto nel periodo in cui era amministratore di sostegno del padre. Un ruolo he ha ricoperto fino a marzo 2025 quando il tribunale ha invece riconosciuto al padre 71enne capacità di intendere e di volere.

L'accusa di papà Graziano verso il figlio: "Lui punta ai miei soldi"

In un'intervista rilasciata alla trasmissione di Mediaset, Dentro la notizia, il papà di Valentino non ha usato giri di parole per puntare l'indice contro il figlio parlando di "manipolazione", usando il termine "trabocchetto" per convincerlo ad accettare la "misura di sostegno".

"Quando Valentino mi ha messo l'amministratore di sostegno – dice Graziano ai microfoni del programma -, l'ha fatto con un trabocchetto. È venuto a casa mia con il suo avvocato e il suo commercialista. Mi hanno detto di firmare, che tutti avevano l’amministratore di sostegno e io come un grandissimo stupido l'ho firmato". Ha messo nero sui bianco poi qualcosa ha iniziato a ronzargli in testa: una vocina che ha preso piede, è divenuta insistente e poi ancora pensiero martellante. "Quando ho capito che cosa significasse la mistura di sostegno, mi sono subito dato da fare, sono riuscito a uscire da questo trabocchetto".

Secondo papà Graziano l'intento di Valentino è uno solo. E non è certo questione di premura o d'affetto. No. "Lui punta ai miei soldi – aggiunge – perché deve gestire una serie di parentele a cui deve dare un po' di soldi… ma non ci pensa nemmeno a usare quelli delle sue tasche".

Le implicazioni legali e familiari per le nozze ipotetiche: "Un velo di paura"

Graziano Rossi chiude il suo intervento chiarendo alla giornalista anche qual è stata la scintilla che ha fatto scoppiare l'incendio in famiglia. È bastata una voce: "Quando io e Ambra abbiamo detto che stavamo pensando di sposarci improvvisamente sulla mia famiglia è calato un velo di paura e di sospetto". Facile, facile intuire perché: "Hanno pensato che, in caso di nozze, non avrebbero più visto la loro porzione di eredità".