Oscar Piastri pubblica una radiografia sui social: riscrive la storia delle ultime gare della F1 Il pilota della McLaren Oscar Piastri ha pubblicato sui social una radiografia che evidenzia la frattura di una costola: la data riportata cambia la storia delle ultime gare prima della sosta estiva del Mondiale di Formula 1 2024.

A cura di Michele Mazzeo

Oscar Piastri è stato il grande protagonista dell'ultima parte del Mondiale di Formula 1 2024 prima della pausa estiva: il pilota australiano della McLaren negli ultimi 4 GP è salito per ben tre volte sul podio mettendosi sempre alle spalle il più quotato ed esperto compagno di squadra Lando Norris ottenendo anche il suo primo successo in F1 a Budapest. Un ruolino di marcia incredibile per il 23enne di Melbourne che è solo al secondo anno nella massima categoria, un ruolino di marcia che si trasforma in una vera impresa epica dopo il retroscena svelato durante le vacanze estive dallo stesso driver.

In un post pubblicato sui social in cui fa il punto di questa sua prima parte di stagione ha infatti rivelato di aver corso le ultime tre gare (compresa dunque quella vinta in Ungheria) con la sesta costola sinistra rotta. "Prima parte della stagione andata. Prima vittoria del GP. Primo osso rotto. La costoletta si sta godendo la pausa" è difatti la didascalia scelta dall'australiano a corredo della raccolta di alcune foto che immortalano i momenti più iconici di questa sua prima parte di stagione.

Ed è proprio tra queste foto che spunta anche la prova del fatto che ha rimediato quella lesione almeno un mese prima. Oscar Piastri ha difatti pubblicato la radiografia che evidenzia chiaramente la frattura della sesta costola destra datata 8 luglio 2024, vale a dire all'indomani del GP di Gran Bretagna a Silverstone. E ciò significa che ha corso l'intero weekend di gara del GP di Ungheria in cui ha centrato il suo primo successo in carriera in Formula 1 con una costola rotta, così come il successivo GP del Belgio nel quale,in seguito alla squalifica di George Russell, è salito sul secondo gradino del podio alle spalle di Lewis Hamilton.

Una vera e propria impresa dunque per il talento australiano che spera però di tornare a gareggiare alla ripresa dopo la pausa estiva senza dover fare i conti con questa dolorosa e fastidiosa lesione. E, se tutto procede per il meglio, così dovrebbe essere dato che di norma una frattura della costola guarisce in circa sei settimane. Il Mondiale di Formula 1 2024 infatti ripartirà da Zandvoort per il GP d'Olanda nel weekend del 25 agosto (a sei settimane esatte dalla radiografia che ha portato alla luce la frattura). Ma se così non fosse non sarà di certo un problema insormontabile per Oscar Piastri che anzi, in queste condizioni, ha ottenuto i migliori risultati di tutta la sua carriera in F1.