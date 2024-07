video suggerito

George Russell squalificato per irregolarità sulla Mercedes: cambia la classifica del GP Belgio Irregolarità sulla Mercedes di George Russell. I commissari lo hanno squalificato. Lewis Hamilton vince così il Gp del Belgio. Sale sul podio a Spa pure Charles Leclerc.

A cura di Alessio Morra

George Russell è stato squalificato! Il pilota inglese è stato privato del successo ottenuto nel Gran Premio del Belgio perché la sua Mercedes è stata trovata sottopeso. Dunque squalifica e ordine d'arrivo che cambia. Vince Lewis Hamilton, a tavolino. Il sette volte campione del mondo conquista il 105° Gp della sua carriera. Piastri sale al secondo posto, per Leclerc c'è il podio. Quarto Verstappen.

Russell squalificato, Hamilton vince pure a Spa

Quindi Lewis Hamilton vince la seconda gara stagionale, la seconda in questo mese di luglio e la 105ª della sua carriera. Fa festa, anche se la delusione di fine Gp, del post-gara e del podio non li cancellerà velocemente. Piastri avanza in classifica, Leclerc sale sul podio. Due punti in più per Verstappen. Il motivo della squalifica è chiaro ed è classico. La Mercedes di Russell è stata squalificata perché la sua vettura era al di sotto del peso minimo richiesto, e dunque irregolare. In questo caso non c'è nemmeno la possibilità di appello. Decisione insindacabile. Svanisce così la doppietta Mercedes.

Il nuovo ordine d'arrivo del Gran Premio del Belgio

Dunque cancellata la doppietta di Spa. Ma la Mercedes vince lo stesso. Il trofeo Russell passa a Hamilton, che non festeggerà forse più di tanto, anche se ottiene un altro successo in questo memorabile mese di luglio. Piastri secondo, Leclerc si prende il podio. Punti che aumentano per Verstappen, Norris, Sainz, Perez, Alonso e Ocon, decimo diventa Ricciardo.

Lewis Hamilton Oscar Piastri Charles Leclerc Max Verstappen Lando Norris Carlos Sainz Sergio Perez Fernando Alonso Esteban Ocon Daniel Ricciardo