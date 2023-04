Oggi Valentino Rossi corre a Monza, la gara del GTWC 2023 in diretta TV: orario e dove vederla Oggi a Monza la prima gara stagionale di Valentino Rossi nel GT World Challenge Europe 2023: il Dottore con la BMW sfida Ferrari e Lamborghini. La 3 Ore di Monza si può vedere in diretta TV su Sky a partire dalle ore 15:00, ecco gli orari e dove vederla anche gratis in live streaming.

A cura di Michele Mazzeo

Oggi con la 3 Ore di Monza si apre la seconda stagione di Valentino Rossi nel GT World Challenge Europe. Il campionato automobilistico in cui compete la leggenda della MotoGP per il suo debutto stagionale fa tappa all'Autodromo di Monza e quest'anno vede tra i partecipanti anche le Ferrari del Team AF Corse e le Lamborghini. Alle ore 15 ci sarà la partenza della gara che vedrà l'esordio con la BMW del 44enne di Tavullia che, insieme ai nuovi compagni di squadra Maxime Martin e Augusto Farfus, sarà sulla griglia di partenza sul circuito considerato il "Tempio della velocità". La gara di Valentino Rossi a Monza è trasmessa in diretta TV su Sky ma anche in live streaming gratis su Youtube.

A che ora corre Valentino Rossi alla 3 ore di Monza, gli orari TV di oggi

Si apre oggi in Italia la seconda stagione da pilota automobilistico del nove volte campione del mondo Valentino Rossi. Il campionato GT World Challenge Europe 2023 si apre infatti con la 3 Ore di Monza sul tracciato dell'Autodromo della città brianzola. L'orario della partenza gara è fissato alle ore 15:00. La corsa sul tracciato italiano durerà fino alle 18:00. Questi dunque gli orari della prima gara automobilistica del ‘Dottore' con la BMW.

GT World Challenge a Monza in TV, dove vedere la gara di oggi di Valentino Rossi

La gara della 3 Ore di Monza del GT World Challenge Europe 2023 in programma oggi si può vedere in diretta TV su Sky al canale Sky Sport 257 (canale 257 del decoder Sky) e in live streaming sull'app SkyGo e, previa sottoscrizione del "pass sport", su NOW con la telecronaca di Ivan Nesta. La prima gara stagionale di Valentino Rossi si può vedere anche in live streaming gratis su YouTube sul canale ufficiale GT World con il commento disponibile anche in lingua italiana.