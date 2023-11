Ocon contro Verstappen a Las Vegas: “É matto”, Max risponde: “Stupido idiota” Durante le Qualifiche del Gp di Las Vegas c’è stato un acceso duello tra Verstappen e Ocon, che non si sono risparmiati nei rispettivi team radio dandosi del ‘matto’ e dell”idiota’.

A cura di Alessio Morra

Che non si amano è noto da anni, ma che arrivassero nuovamente al corpo a corpo e a un duello verbale, a distanza, comunque sorprende. Perché a Las Vegas non se le sono mandate a dire Max Verstappen ed Esteban Ocon, che per litigare con l'olandese ha finito per uscire in Q1.

Le Qualifiche del Gp di Las Vegas sono state trionfali per la Ferrari che ha piazzato un favoloso uno – due con Leclerc e Sainz, che a causa della penalizzazione perde dieci posizioni tutte insieme. Max Verstappen è arrivato terzo, ma partirà secondo. Tutto sommato gli è andata bene, anche se il divario in tempo di cronometro è notevole. Durante le sue qualifiche l'olandese ha battibeccato con Ocon, i team radio dei due non lasciano spazio a equivoci. Parole forti, da una parte e dall'altra.

Chissà se hanno pesato le ruggini del passato, di sicuro ne è passata talmente di acqua sotto i ponti, e i fatti di Interlagos sono ormai belli lontani. Ma a Las Vegas c'è un corpo a corpo. Ocon sta preparando il giro, Verstappen lo vede lento e in curva lo supera e lo fa in modo deciso. Il francese contrattacca e con forza passa Max.

E volano parole grosse. Ocon nel suo team radio è furioso: "Questo è uno scherzo. Verstappen è entrato dentro come un matto". Il tre volte campione del mondo non si risparmia mai nemmeno a parole e risponde per le rime con un laconico quanto incisivo: "Stupido idiota".

Un altro capitolo della faida tra Ocon e Verstappen. Il francese complice quell'episodio non è riuscito a superare il taglio in Q1 e schiumerà rabbia considerato il bel piazzamento del compagno di squadra Pierre Gasly. Curiosamente per la seconda volta consecutiva Ocon si ritrova in una lite al sabato, a Interlagos era stato lui a dare dell'idiota a Fernando Alonso.