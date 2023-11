Leclerc stellare, da dominatore fa la pole a Las Vegas: Sainz secondo, ma penalizzato poi Verstappen Leclerc in pole position a Las Vegas. In prima fila anche Verstappen, che sfrutta la penalizzazione di Sainz, secondo. Ferrari di un altissimo livello negli Stati Uniti.

A cura di Alessio Morra

Charles Leclerc conquista un'altra pole position. La Ferrari ha dominato le Qualifiche di Las Vegas. Secondo Sainz, che però dovrà scontare 10 posizioni di penalità. Terzo Verstappen, che partirà in prima fila. Poi Russell e Gasly.

La Ferrari conferma in Q1 di essere fortissima. Leclerc vola, Verstappen prova a stargli dietro. Bene anche Sainz e Perez, ma soprattutto un Sargeant sorprendente, forse galvanizzato dall'aria di casa. Leclerc è primo, poi Sainz e Russell, che si salva nel finale. Passano in scioltezza le Red Bull e Hamilton. Bene le Haas e Bottas, oltre a Sargeant, padrone di casa ispiratissimo nella ‘Sin City'. A sorpresa sono fuori tutte e due le McLaren: Norris e Piastri, fuori anche Zhou, Tsunoda e Ocon, che ha litigato in pista e a parole con Verstappen.

Anche nella Q2 la Ferrari è velocissima e sapendo di essere in palla Leclerc e Sainz non sono tra i primi a scendere. Così toccano il vertice pure Hamilton e Alonso. Magnussen e Hulkenberg sono nella top ten quando inizia l'ultimo tentativo. La pista si migliora sempre più e Hamilton e Perez vengono beffati. Altri due dei big sono fuori. Con loro out Hulkenberg, Stroll e Ricciardo. Tanti intrusi nella top ten, dominata da Leclerc e Sainz, che però dovrà scontare una penalizzazione.

Leclerc e Sainz sono di un altro pianeta, come lo è stato per tutto l'anno la Red Bull. Leclerc resta al comando e per 44 millesimi si prende la pole, la ventitreesima della carriera. Sainz perde dieci posizioni e scatterà dalla sesta fila. Verstappen sale dal terzo al secondo posto. Seconda fila per Russell e Gasly, poi quattro piloti a sorpresa: le Williams, Bottas e Magnussen.

La Griglia di Partenza del Gran Premio di Las Vegas

1ª fila: Charles Leclerc (Ferrari), Max Verstappen (Red Bull)

2ª fila: George Russell (Mercedes), Pierre Gasly (Alpine)

3ª fila: Alexander Albon (Williams), Logan Sargeant (Williams)

4ª fila: Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Kevin Magnussen (Haas)

5ª fila: Fernando Alonso (Aston Martin), Lewis Hamilton (Mercedes)

6ª fila: Sergio Perez (Red Bull), Carlos Sainz (Ferrari)

7ª fila: Nico Hulkenberg (Haas), Lance Stroll (Aston Martin)

8ª fila: Daniel Ricciardo (Alpha Tauri), Lando Norris (McLaren)

9ª fila: Esteban Ocon (Alpine), Zhou Guanyou (Alfa Romeo)

10ª fila: Oscar Piastri (McLaren), Yuki Tsunoda (Alpha Tauri)