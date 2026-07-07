Nuovi stop lampeggianti obbligatori sulle auto, da oggi 7 luglio al via l’Emergency Stop Signal sui nuovi veicoli

Da oggi, 7 luglio 2026, entra in vigore un nuovo regolamento UE per migliorare la sicurezza stradale. Le vetture di nuova immatricolazione dovranno essere dotate di Emergency Stop Signal, il sistema che fa lampeggiare le luci di stop posteriori in caso di frenata d’emergenza.

Dal 7 luglio 2026 le auto di nuova immatricolazione nell’Unione europea dovranno essere dotate di Emergency Stop Signal. Le nuove automobili saranno così dotate di stop posteriori d’emergenza lampeggianti in caso di frenata d’emergenza. Sarà questa la grande novità. Non ci sarà però alcun obbligo per le auto già immatricolate: la norma riguarda solo le nuove immatricolazioni. Si tratta della seconda fase del Regolamento (Ue) 2019/2144 per i veicoli M1 e N1 di nuova immatricolazione. Una misura necessaria che punta a ridurre il rischio di tamponamenti che rientrano tra gli incidenti più frequenti sulle strade europee.

Nello specifico, il sistema di stop lampeggianti si attiverà automaticamente quando il veicolo, in corsa a una velocità superiore ai 50 km/h, registra una decelerazione molto intensa. Un modo dunque per prevenire incidenti. E così, quando l'auto è costretta a dover frenare in modo brusco, il segnale luminoso non resta fisso come siamo abituati a vedere oggi nelle normali frenate, ma diventa intermittente e ha il compito di richiamare l’attenzione dell'automobilista che segue.

Stop lampeggianti sulle auto: cosa cambia con il regolamento UE

La misura riguardante gli stop lampeggianti sulle vetture di nuova immatricolazione, rientra nel Regolamento Ue 2019/2144 sulla sicurezza generale dei veicoli. In pratica, in caso di brusca frenata, le luci posteriori degli stop non restano accese, ma lampeggiano rapidamente per avvisare immediatamente chi segue.

Cos'è l'Emergency Stop Signal e come funziona sulle nuove immatricolazioni

Questo sistema, noto come Emergency Stop Signal, entra in azione quando la vettura decelera bruscamente, per avvertire chi segue e ridurre il rischio di tamponamento. Lo stop lampeggiante si attiva solo se la velocità è superiore ai 50 chilometri orari. L’obbligo, come chiarito dal regolamento europeo, vale solo sulle vetture di nuova immatricolazione.

L'obiettivo di ridurre i tamponamenti

L’obiettivo di questa misura è quello di rendere più visibile una frenata improvvisa alla vettura che segue per ridurre il rischio di tamponamento, soprattutto nelle situazioni di traffico veloce o colonna compatta. In questo modo, il segnale luminoso di stop lampeggiante può ridurre i tempi di reazione fino a 0,2 secondi.

Le nuove regole non sono retroattive: non cambia nulla per chi possiede già un'auto

L’obbligo riguarda solo le vetture di nuova immatricolazione. Il provvedimento, infatti, non è retroattivo, e non ci sarà bisogno di adeguare le auto già vendute. La normativa non prevede la modifica per i veicoli già venduti.