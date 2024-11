video suggerito

Norris vince la Sprint Race del Brasile, con l'ordine di scuderia supera Piastri nel finale, 4° Leclerc Lando Norris ha vinto la Sprint Race del Gran Premio del Brasile. Sul podio della gara Sprint Piastri e Verstappen. Leclerc quarto, Sainz quinto.

Alessio Morra

Norris vince la Sprint Race del Brasile. Alle 19 tutti di nuovo in pista per le Qualifiche. Il pilota inglese grazie allo scambio di posizioni con Piastri vince la Sprint e conquista otto pesantissimi punti. Doppietta McLaren, che riallunga sulla Ferrari nel Costruttori. Verstappen terzo davanti alle Ferrari di Leclerc e Sainz.

Verstappen subito all'attacco di Leclerc

Piastri parte bene, Norris pure, ma resta dietro. Verstappen ha un buono spunto, supera Leclerc, che poi però in curva lo supera. Hamilton parte malissimo e precipita 14°. All'inizio del 3° giro Verstappen attacca la Ferrari numero 16, che si difende bene e mantiene la posizione.

Piastri traina Norris, Perez vola

Piastri non dà la posizione a Norris, che progressivamente perde terreno rispetto a Leclerc e Verstappen che lo braccano. Piastri resta leader, non spinge per tenere dietro l'inglese, che invece fa fatica. Il resto è poco interessante, con Sainz e Russell quinto e sesto ma lontanissimi ed Hamilton nei bassifondi. Perez invece c'è e vola. Sorpassi a raffica per il messicano, che si trova di nuovo a duellare con Lawson per l'ottava posizione.

Verstappen supera Leclerc, Norris vince la Sprint di San Paolo

Verstappen quasi spinge Leclerc, che però non si avvicina a Norris, che è sempre vicinissimo a Piastri senza passarlo. Leclerc poi sbaglia e Verstappen lo passa: terzo posto. A tre giri dal termine Hulkenberg si ferma, stoppa la sua vettura in pista. Bandiera gialla. Un giro in meno per Max per superare Piastri, che è secondo. Poi Virtual Safety Car per un giro. Si riparte e si chiude. Vince Norris. L'inglese rosicchia due punti a Verstappen e a fine gara ringrazia il compagno di squadra.