Norris va a cena con una modella, al rientro a casa l’agghiacciante scoperta: “Ho pianto per ore” Brutta disavventura per il pilota di Formula 1 Lando Norris alla vigilia del GP d’Austria mentre era in vacanza in Spagna insieme all’influencer Jenni Dimova e altri amici: tornati a casa dopo una cena hanno dovuto fare i conti con una terribile sorpresa.

A cura di Michele Mazzeo

Disavventura per Lando Norris alla vigilia del GP d'Austria. Prima di recarsi a Spielberg per il nono weekend di gara del Mondiale di Formula 1 2o23 il pilota della McLaren ha approfittato della settimana di pausa post GP del Canada per fare qualche giorno di vacanza in Spagna in compagnia di amici ma le cose non sono andate come il 23enne britannico si attendeva.

Lando Norris lo scorso weekend, per staccare la spina, si è infatti concesso tre giorni di relax nella sua villa di Marbella, in Spagna, con un gruppo di amici tra cui anche la fashion blogger star di TikTok Jennie Dimova, ma si è ritrovato ad essere vittima di una spiacevolissima sorpresa.

Tornati a casa dopo una cena i due si sono ritrovati di fronte ad un'agghiacciante scoperta: "Mentre eravamo fuori a cena la nostra casa è stata derubata – ha difatti rivelato lo stesso pilota di Formula 1 al Red Bull Ring –. Hanno rubato tantissime cose, alcune molto costose e altre meno. Attualmente c'è un'indagine in corso, quindi non posso dire altro" ha dunque chiosato il driver della McLaren parlando di quanto accaduto a Marbella alla vigilia del GP d'Austria.

A fornire maggiori dettagli sulla vicenda ci ha pensato però la nota influencer di origine bulgara che sui propri profili social ha raccontato come ha vissuto quella brutta disavventura con cui si è trovata a fare i conti: "Se vi state chiedendo perché sono così scioccata, è perché la nostra villa è stata derubata e ho perso tutto ciò che avevo: i miei vestiti, le mie scarpe, le mie borse, i miei gioielli – ha difatti raccontato la modella 24enne in un video postato sui social network –. Mi è stato preso tutto, non mi è rimasto letteralmente più niente. Ho pianto per due ore, ma cosa posso farci?" ha quindi aggiunto Jenni Dimova svelando la sua disperazione nel momento in cui ha realizzato che la villa di Lando Norris di cui era ospite era stata svaligiata dai ladri che hanno portato via tutte le sue cose.