Norris in pole nel GP Brasile: Lando beffa un super Kimi Antonelli e un magico Leclerc

Lando Norris in pole a Interlagos. La McLaren numero 4 sarà davanti alla Mercedes di Kimi Antonelli e alla Ferrari di Charles Leclerc. Deludenti Hamilton e Verstappen.

Lando Norris fa la pole position pure nel GP del Brasile. Perfetto l'inglese che si è messo alle spalle Kimi Antonelli, che partirà in prima fila, e Charles Leclerc. Hamilton tredicesimo, Verstappen sedicesimo.

Q1: sessione apertissima, con tempi che cambiano in continuazione e con tanti piloti vicinissimi. Hamilton a un certo punto balza al comando. Kimi Antonelli lo supera per 41 millesimi. Poi però è Bearman a mettersi al comando con Piastri e Gasly alle spalle. Verstappen si trova sedicesimo, primo dei non eletti, manca un tentativo e nel traffico deve provare a essere in Q2 con un giro buono. Non lo trova. Clamoroso a Interlagos. Max è fuori in Q1!!! Solo sedicesimo il quattro volte campione del mondo. Leclerc quinto, Hamilton ottavo. Il più veloce è Norris.

Q2: questa sessione è pazza. Hamilton e Leclerc non partono con il piede giusto, sono decimo e dodicesimo dopo il primo tentativo. Bearman è davanti a tutti! Antonelli meglio delle McLaren. Norris si mette davanti. Leclerc si mette al sicuro. Hamilton invece è fuori. Lewis chiude solo tredicesimo. Deludente. Fuori pure Alonso, Albon, Stroll e Sainz. Il più veloce è ancora Norris. Antonelli terzo. Passa Gasly, dentro pure Hulkenberg con le due Racing Bulls.

Q3: Leclerc fa un giro eccezionale. Piastri lo precede per soli due millesimi. Norris sbaglia subito e dopo il primo tentativo è ultimo. Bearman clamorosamente terzo, quarto Antonelli. Quando c'è da essere perfetto Norris lo è. Pole position magistrale dell'inglese che partirà in prima fila con al fianco un super Kimi Antonelli, che nel finale supera Leclerc e Piastri.

Griglia di Partenza del GP Brasile

1ª fila: Lando Norris (McLaren), Kimi Antonelli (Mercedes)

2ª fila: Charles Leclerc (Ferrari), Oscar Piastri (McLaren)

3ª fila: Isack Hadjar (Racing Bulls), George Russell (Mercedes)

4ª fila: Liam Lawson (Racing Bulls), Ollie Bearman (Haas)

5ª fila: Pierre Gasly (Alpine), Nico Hulkenberg (Sauber)

6ª fila: Fernando Alonso (Aston Martin), Alexander Albon (Williams)

7ª fila: Lewis Hamilton (Ferrari), Lance Stroll (Aston Martin)

8ª fila: Carlos Sainz (Williams), Max Verstappen (Red Bull)

9ª fila: Esteban Ocon (Haas), Franco Colapinto (Alpine)

10ª fila: Yuki Tsunoda (Alpine), Gabriel Bortoleto (Sauber)