Non solo Formula 1, la Mercedes può vincere anche il Mondiale di Formula E La Mercedes da anni domina la Formula 1 e a due gare dal termine del campionato del mondo di Formula E 2020-2021 ha la possibilità di vincere anche questo campionato. Dopo le gare di Londra Nicky de Vries è al comando nella classifica piloti, mentre nel campionato costruttori la Mercedes è vicinissima alla Virgin.

A cura di Alessio Morra

La Mercedes da sette anni domina in Formula 1. Toto Wolff ha festeggiato quattordici titoli mondiali – sette piloti (sei per Hamilton, uno per Nico Rosberg) e sette costruttori. Quest'anno la lotta è apertissima, con Verstappen leader del Mondiale. Ma intanto le Frecce d'Argento sono tornate in corsa prepotentemente anche per i titoli mondiali della Formula E. Questa è la seconda stagione della Mercedes, che in questa categoria può essere subito vincente.

A Londra de Vries diventa leader

Il campionato di Formula E è sempre equilibratissimo, quest'anno lo è ancora di più, e a due gare dal termine sono una dozzina i piloti che possono matematicamente vincere il titolo 2020-2021. Gli ultimi due GP, quelli disputati a Londra, hanno intanto riportato al vertice la Mercedes. Nicky de Vries, pilota olandese di talento, che grazie a due secondi posti è balzato al comando della classifica piloti. In gara 2 de Vries è stato pure poco fortunato, perché Di Grassi ha fatto il bello e il cattivo tempo e ha rovinato la gara dell'altro pilota Mercedes Vandoorne, partito dalla pole, e in parte pure quella di de Vries, che comunque ha incamerato 36 punti in due giorni.

A Berlino l'ultima tappa del Mondiale di Formula E

La classifica è corta. L'olandese della Mercedes ha 95 punti e precede di 6 lunghezze il connazionale Frinjs, seguono Bird (a secco nelle ultime due gare) e Jack Dennis con 81 punti, 80 per il campione in carica Da Costa. Tutto si deciderà a Berlino nel weekend di Ferragosto. Ma è certo che ora la casa tedesca ha la chance di prendersi anche il titolo in Formula E sia nel campionato piloti che in quello costruttori, in cui però davanti a tutti c'è la Virgin Racing, avanti di 7 punti sulla Mercedes e 9 sulla Jaguar.