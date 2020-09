Nissan presenta RE-LEAF, un nuovo concept di veicolo di primo soccorso 100% elettrico, in grado di fornire elettricità in caso di calamità naturali e disastri ambientali. Il prototipo si basa sulla Nissan LEAF ed è stato adattato per viaggiare su strade ostruite da macerie e detriti per raggiungere le zone colpite dai disastri. Inoltre il veicolo è dotato di prese di corrente resistenti alle intemperie, montate direttamente sulla carrozzeria esterna, che consentono di alimentare, tramite la batteria agli ioni di litio, dispositivi da 110-230 V come apparecchiature mediche, di comunicazione, di illuminazione e di supporto vitale.

Pur trattandosi di un concept, le sue tecnologie sono già applicate nel mondo reale. In Giappone dal 2011 infatti Nissan utilizza LEAF per fornire energia e trasporto di emergenza in caso di calamità e ha stretto partnership con oltre 60 amministrazioni locali per poter garantire un pronto intervento in questi frangenti. Come ha spiegato Helen Perry, Head of Electric Passenger Cars & Infrastructure di Nissan Europa, infatti "Concept come RE-LEAF mostrano le possibili applicazioni dei veicoli elettrici nella gestione dei disastri e dimostrano che una tecnologia più intelligente e pulita può contribuire a salvare vite umane e fornire una maggiore resilienza per il futuro. Con migliaia di veicoli elettrici disponibili su richiesta si può creare una centrale elettrica mobile per garantire la fornitura energetica durante i blackout più prolungati”.

Il RE-LEAF utilizza la tecnologia di ricarica bidirezionale di Nissan LEAF, disponibile di serie

sul modello sin dalla sua introduzione nel 2010. Questo significa che non solo può assorbire energia per ricaricare la batteria di bordo ad alta capacità, ma anche reimmetterla nella rete con il sistema V2G (Vehicle-to-Grid), alimentare abitazioni o edifici con il V2H/V2B (Vehicle-to-Home/Vehicle-to-Building) o ricaricare direttamente dei dispositivi elettronici sfruttando la tecnologia V2X (Vehicle-to-everything).

Grazie alla tecnologia di ultima generazione LEAF e+ che ha una carica della sua batteria da 62 kWh può fornire per sei giorni l'elettricità a un’abitazione europea media.

Questo veicolo sarà utilissimo anche nelle operazioni di soccorso dato che è in grado di alimentare più dispositivi contemporaneamente come un martello pneumatico, un apparecchio per ventilazione forzata, un bollitore cucina da campo da 10 litri, un ventilatore polmonare, un proiettore a LED da esterno da 100 watt, e tanto altro. Una volta ripristinata l’elettricità nell’area, inoltre, il veicolo elettrico può essere ricaricato e

fornire servizi di trasporto a zero emissioni, fino a 3852 km di autonomia con una singola ricarica della batteria di LEAF e+.

Anche il design, gli accessori, la struttura esterna ed interna sono state concepite per rendere ancora più funzionale il veicolo. Il RE-LEAF sul tetto dispone infatti di una barra luminosa a LED che emette una luce lampeggiante color ambra per segnalare l’avvicinamento del veicolo. Per facilitare gli spostamenti su strade dove potrebbero essere presenti ostacoli o detriti, inoltre, l’altezza da terra di RE-LEAF è stata aumentata di 70 mm e portata a un totale di 225 mm, con un paracoppa dedicato per proteggere il sottoscocca. Le carreggiate ampliate (+ 90 mm anteriore/+ 130 mm posteriore), i passaruota speciali, i paraspruzzi e gli pneumatici all-terrain su ruote sportive da 17” accrescono poi ulteriormente le performance del veicolo.

Il sistema integrato di gestione dell’energia inoltre assicura la piena potenza della batteria di RE-LEAF fino a 230 V. Sono presenti tre prese: due connettori a C esterni, resistenti alle intemperie e facilmente accessibili, e una presa interna di tipo domestico, montata nel bagagliaio. All'interno i sedili posteriori sono stati rimossi e il pianale livellato per garantire più spazio per le attrezzature essenziali mentre una paratia separa i sedili anteriori dal vano di carico.